Rotting Demise: spielen am 24.04.2024 in Trier

Rotting Demise sind der aufstrebende Stern am deutschen Death Metal Himmel. Die Ruhrpottler haben den Mergener Hof im Oktober in Stücke gerissen und schlagen im Mai erneut in Trier auf! Mit ihrer brutalen Mischung aus Atmosphäre, wütenden Grind-Einlagen und viel Rhythmus und Melodie spielen sie ihren ganz eigenen Death Metal, der eine wuchtige Melange aus Benediction, Bolt Thrower, Autopsy und Obituary darstellt und dank seiner Eigenständigkeit Wiedererkennungswert besitzt. Heavy, düster und super brutal. Das 2023er Album My Whole Wrath strotzt nur so Ohrwürmern und entfaltet live erst seine ganze Brutalität.

Dabei ist die Bühnenshow der Gelsenkirchener eine Wucht und wird euch mitnehmen in die schaurig-hässlichen Unterwelten der Hölle. Rotting Demise kehren nach Trier zurück und zeigen uns die hässliche Fratze des Todes – ein erstes Highlight in Trier im Jahr 2024, das man nicht verpassen darf!

Datum: 24.04.2024

Bands: Rotting Demise, Carn Dum, Dominion, Mike Litoris Complot

Ort: Lucky’s Luke in Trier