Deicide: Europa-Sommertour beginnt diesen Samstag

Die US-Death-Metal-Legenden Deicide kommen diese Woche über den großen Teich, um ihren europäischen Fans ihr 13. Studioalbum, Banished By Sin, endlich auch live vorzustellen. Die Rückkehr der Berufsprovokateure und geborenen Herrscher aus Florida – die beiden Gründungsmitglieder Glen Benton (Gesang, Bass) und Steve Asheim (Schlagzeug) sowie die Gitarristen Kevin Quirion und Taylor Nordberg – verspricht 14 feurige Auftritte auf den Bühnen einiger der wichtigsten Sommerfestivals, aber auch auf ausgewählten Clubbühnen.

„Ich befinde mich auf dem Zenit meines Schaffens“, so Benton. „Ein Glen Benton, der Spaß hat, ist umso gefährlicher. Wir sind bereit, den gesamten Planeten in Schutt und Asche zu legen!“

Mit Banished By Sin, das am 26. April 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erschienen ist, untermauern Deicide abermals ihr Erbe sowie ihren immensen Einfluss auf das gesamte Death-Metal-Genre und begeben sich in neue Sphären. Die zwölf voller Dunkelheit, Sünde und Korruption steckenden Songs bilden ein Werk, das ein signifikantes neues Kapitel ihrer Historie darstellt, in dem es nicht nur für neue, sondern auch langjährige Fans der Band viel zu entdecken gibt.

Begleitet Deicide auf ihrem blasphemischen Livekreuzzug und seid bereit, gemeinsam mit ihnen zu sündigen:

27.07.2024 NL Steenwijk – Stonehenge Festival

28.07.2024 DE Leipzig – Hellraiser

29.07.2024 DE Mannheim – 7er Club

30.07.2024 DE München – Backstage (Free & Easy)

02.08.2024 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

05.08.2024 IT Lignano Sabbiadoro (UD) – Black Over Festival

06.08.2024 HU Budapest – Barba Negra

07.08.2024 CZ Jaroměř – Brutal Assault

08.08.2024 PL Warschau – Progresja

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

10.08.2024 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

11.08.2024 UK London – The Dome

13.08.2024 DE Krefeld – Kulturfabrik

15.08.2024 FR Carhaix-Plouguer – Motocultor Festival

Deicide sind:

Glen Benton – Gesang, Bass

Taylor Nordberg – Gitarre

Kevin Quirion – Gitarre

Steve Asheim – Schlagzeug

