Deicide: entfesseln neue digitale Single ‚Sever The Tongue‘

Auf blasphemisch-kontroverse Art und Weise, wie nur sie es können, haben die Death-Metal-Titanen Deicide ihre neue digital Single namens Sever The Tongue veröffentlicht. Ein Akt, der einmal mehr die berüchtigte Einstellung der Band gegenüber religiösen Bräuchen betont und gleichzeitig ihre Vorreiterstellung innerhalb des Genres festigt.

Wen gar die grausamen Bilder des Bury The Cross…With Your Christ-Musikvideos kalt ließen, den werden spätestens Textzeilen wie die folgenden aus Sever The Tongue ins Mark treffen: „Wrath of the holy / God is no more / Satan possess me / No savior reborn / F**k your religion / Sever the tongue [übersetzt: Zorn der Heiligen / Gott ist tot / Satan leitet mich / Kein Erlöser wurde wiedergeboren / F**kt eure Religion / Euer Wort soll verstummen].“

Glen Benton, Deicides ständig provozierender Frontmann, spottet: „Ein Leben sinnlos ans Kreuz genagelt…Euer Wort soll verstummen…“

Sever The Tongue wurde in der höllischen Smoke & Mirrors-Gruft geschaffen und spiegelt Deicides nach wie vor gnadenlosen Drang nach extremer musikalischer Zerstörung wider. Dabei profitiert der Track von den technischen Fähigkeiten Jeramie Klings und dem musikalischen Erfahrungsschatz Taylor Nordbergs, während Josh Wilbur ihm ein meisterhaftes Mix- und Masteringgewand verpasste.

Der Song dient in diesem Fall nicht nur als Vorbote des langerwarteten Düsterwerks Banished By Sin, das am 26. April 2024 via Reigning Phoenix Music erscheinen wird, sondern auch als Vorverkaufsstartschuss des Albums, das das Zeug für einen echten Death-Metal-Meilenstein mit sich bringt. Fans, die die Veröffentlichung der Platte kaum mehr warten können und unter den ersten sein wollen, die Deicides frevelhaftes neues Album zu hören bekommen, können dieses ab sofort HIER vorbestellen.

Obendrein haben Deicide erneut gemeinsame Sache mit David Brodsky (My Good Eye: Music Visuals) gemacht, um auch diesen Song derart packend in Szene zu setzen, dass er mit dessen gotteslästerlichem Unterton harmoniert. Unter der Anleitung Brodskys konnte letztendlich nichts Geringeres als eine visuelle Reise durch die Dunkelheit, die jegliche Gesetze missachtet, dabei herauskommen. Produziert wurde der Clip ebenfalls wieder von einem Team um Allison Woest, das ganze Arbeit geleistet hat, um dem Thema Leben einzuhauchen.

Banished By Sin ist also endlich in greifbarer Nähe und wartet nur darauf, Deicides Erbe und ihren immensen Einfluss auf das Death-Metal-Genre abermals zu bestätigen. Das Album ist ein Beleg für ihre unbeirrte Leidenschaft für ihre Kunst und wartet mit einem Kollektiv an wilden, nicht minder unapologetisch-blasphemischen Tracks auf.

„Ich steckte einige Jahr in einem finsteren Loch“, erläutert Benton. „In meinem Leben sind einige Dinge passiert, die mich erschüttert und verändert haben, weshalb sich dieses Album zu schreiben anfühlte, als hätte jemand einen Schalter in mir umgelegt. Ich lasse mich nicht mehr davon ärgern, wenn Leute mich daran hindern wollen, das zu tun, was mir am Herzen liegt. Ich habe aufgehört zu probieren, anderen ständig ihre gute Laune zu verderben. Der Kerl, der das Ganze hier losgetreten hat, ist zurück! Es fühlt sich einfach gut an!“

„Musikalisch befinden wir uns wieder in den 1990ern“, ergänzt Benton. „Aber auch modernere Elemente haben ihren Weg auf die Platte gefunden. Prinzipiell klingt sie jedoch schlicht nach Deicide. Wir haben eingängige, von mir geschrieben Songs, proggige Stücke aus Steves Feder, aber auch vorab thematisch festgelegte Tracks, für die Kevin verantwortlich zeichnet, aufgenommen. Taylor in der Band zu haben, steht Deicide ebenso großartig, weil er ein fantastischer Songschreiber und Musiker ist, der gefühlt alles kann. Letztendlich hat jedes Mitglied drei Songs beigesteuert. Hier prallen wieder meine höchsten Schreie aufeinander und ich denke, dass ich stimmlich über mich hinausgewachsen bin, was mir auch andere bestätigt haben. Ich bin quasi Rumpelstilzchen: Hier, um aus Heu Gold zu machen. Ihr werdet vom Resultat aufs Positivste überrascht sein.“

Deicide machen sich auf zu neuen Taten: Den Glauben gilt es weiterhin anzuprangern, während das Böse mit Lobpreis bedacht wird. Schließt euch ihrem blasphemischen Kreuzzug unter dem Banished By Sin-Banner an und lasst euch nicht davon abschrecken, aufgrund in dessen Rahmen eventuell notwendiger Sünden in die Hölle verbannt zu werden.

Banished By Sin wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Jewelcase

– limitiertes Vinyl [dunkelrot, dunkelgold, silber, weiß/schwarz–marmoriert]

– Kassette [limitierte Aufage]

– digital

Banished By Sin Tracklist:

1. From Unknown Heights You Shall Fall

2. Doomed To Die

3. Sever The Tongue

4. Faithless

5. Bury The Cross…With Your Christ

6. Woke From God

7. Ritual Defied

8. Failures Of Your Dying Lord

9. Banished By Sin

10. Trinity Of None

11. I Am I…A Curse Of Death

12. The Light Defeated

Deicide live:

13.04.2024 US Philadelphia, PA – Decibel Metal & Beer Fest

18.05.2024 US Milwaukee – Milwaukee Metal Fest

27.07.2024 NL Steenwijk – Stonehenge Festival

31.07. – 04.08.2024 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

07./08.08.2024 CZ Jaroměř – Brutal Assault

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

10.08.2024 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

Über Deicide

Dem Höllenschlund Tampa, Floridas 1987 entstiegen, wurden Deicide von Steve Asheim und Glen Benton heraufbeschworen, ehe die Veröffentlichung ihres Zweitwerks Legion sie zu wahren Ikonen des Death-Metal-Universums werden ließ. Jenes Album ist jedoch nur ein kleines Puzzleteil des umfangreichen Schaffenswerks der Band, das bislang zwölf Studioplatten, ein Livealbum, zwei Kompilationen sowie zwei Live-DVDs beinhaltet. Allen voran stehen bis heute ihre bahnbrechenden ersten beiden Alben, Deicide sowie das erwähnte Legion. Mit ihrem nunmehr 13. Studiowerk unterstreichen Deicide, allseits bekannt für ihre unbarmherzigen, unerbittlich brutalen Psalmen, die jegliche Sinne fordern, einmal mehr, dass sie es sind, die den fiesesten Death Metal spielen und nichts und niemand ihrem unantastbaren Erbe etwas anhaben kann.

Deicide sind:

Glen Benton – Gesang, Bass

Taylor Nordberg – Gitarre

Kevin Quirion – Gitarre

Steve Asheim – Schlagzeug

Mehr zu Deicide:

