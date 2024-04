Headbangers Barn: geht am 11. Mai in die nächste Runde

Im kleinen mittelfränkischen Baudenbach ist die Melodic Death Metal Band Eraser zu Hause. Für die Metalfans in der Region ist die sympathische Band nicht unbekannt, konnten sie doch schon bei diversen Auftritten – auch über Franken hinaus – von sich reden machen. Seit der Ruhepause 2020 hat Eraser Gitarrist die Halle auf seinen Anwesen letztes Jahr in Roßbach/Baudenbach wieder für den „organisierten Lärm“ geräumt. Und das mit großem Erfolg. Jetzt soll es auch am 11. Mai 2024 zum zweiten Mal heißen: Kommt zum Headbangers Barn nach Baudenbach! Für die brachiale Ladung Metal sind in diesem Jahr neben den Gastgebern von Eraser auch Fragmentation, Defuse My Hate und Graveworm zuständig. Bevor die Gäste an die Klampfe und ans Mikro dürfen, eröffnen natürlich Eraser den bunten Metalreigen. Songs von ihrem letzten Album A Deal With The Devil (2020) dürfen da natürlich nicht fehlen. Auf jeden Fall gibt es Death Metal voll auf die Ohren.

Fragmentation haben sich 2012 gegründet und haben sich wie die Gastgeber dem Melodic Death Metal verschrieben. Die Band um Sänger Oli, der mit seiner dunklen und tiefen Stimme den Jungs aus dem Ries den richtigen Sound verpasst, hat schon öfter mit Eraser zusammengespielt und ist gerade an der Arbeit an einem neuen Album.

Defuse My Hate kann man in verschiedenen Richtungen einordnen: Metalcore gepaart mit Rock ’n‘ Growl à la Melodic Death trifft es bei den Unterfranken aus Bad Kissingen vielleicht am besten. Seit 2008 bringen sie ihre Mucke jetzt schon an den Mann oder an die Frau und lassen es live gut krachen. Mehrere Alben haben sie schon auf den Weg gebracht und sind auch mit den Headbangers Barn-Veranstaltern gut befreundet.

Das persönliche Highlight des Abends sind keine Geringeren als die Dark Metaller von Graveworm.

Seit 1997 sind die Südtiroler schon im Metalbusiness unterwegs und haben zahlreiche Konzerte und Touren auf dem Buckel. Von den Gründungsmitgliedern sind noch drei dabei: Sänger Stefan Fiori, Gitarrist Steve Unterpertinger und Schlagzeuger Martin „Maschtl“ Innerbichler. Auf ihr aktuelles Album Killing Innocence (2023) mussten die Fans zwar acht Jahre warten, aber es hat sich gelohnt. Sie sind ihrem Stil aus Thrash, Gothic und Death Metal treu geblieben und zeigen, dass sie auch nach all den Jahren nichts an Kraft und Energie verloren haben. Die Songs sind geprägt von düsterer Atmosphäre, kraftvollen Riffs und treibenden Drums – genau das, was man von Graveworm gewöhnt ist.

Den Fans und auch den Besuchern von Roßbach/Baudenbach wird an dem Abend Metal vom Feinsten serviert. Und das in einer beschaulichen Location, bei der es auch an Verpflegung und Getränken jeder Art zu günstigen Preisen nicht mangelt. Hauptorganisator Christian Müller (Gitarrist von Eraser) freut sich mit seiner Band um regen Zuspruch von nah und fern und hofft – natürlich – auch wieder auf schönes Wetter und einen tollen Metal Abend mit den Bands und den Besuchern! Und wir natürlich auch für ihn! Wir freuen uns aufs Headbangers Barn, bei dem wir endlich mal ein (fast) Heimspiel haben und würden uns noch mehr Festivitäten dieser Art im Metalbereich wünschen!