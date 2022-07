XIV. Metal Embrace Festival 2022 am 09.09.- und 10.09.2022 auf dem Gelände des Iron Cruise MC Barleben (Vorbericht)

Eventname: XIV. Metal Embrace Festival 2022

Bands: Accu§er, Antilles, Asphagor, Avataria, Empyreal, Eridu, Ferndal, Graveworm, Heretoir, Iron Savior, Jarl, Mara, Noctem, Saxorior, Thron, Torian

Ort: Gelände des Iron Cruise MC Barleben

Datum: 09.09. – 10.09.2022

Kosten: 2-Tages-Ticket: 37,50 Euro (+ Porto & Versand) / Und so wird bestellt: Metalembrace Festival :: Tickets

Tageskasse : – erhöhter Preis !!! ~~~ Nur erhältlich wenn VVK. nicht ausverkauft. ~~~

Tagesticket: – nur an der Tageskasse erhältlich !!!

Genre: Thrash Metal, Black Metal, Pagan Metal, Death Metal

Links: Homepage | Veranstaltung auf Facebook

14 Jahre pures Underground Metal Festival – im Jahr 2022 wird schon 14 Jahre Metal das Metal Embrace Festival gefeiert. Das idyllisch gelegene Festivalgelände erwartet euch mit der wetterunabhängigen Bühne in der großen Stagehall. Für reichlich Essen und Getränke wird wieder die Metal Embrace Familie sorgen.

In Barleben bei Magdeburg wird es vom Freitag (09.09.22) bis Samstag (10.09.22) eine weitere Auflage des bewährten Metal Embrace Festival geben. Zwei Tage lang bietet die familiäre Undergroundveranstaltung in einer gemütlichen Location erneut Metal vom Feinsten an. Das Billing ist mittlerweile komplett. Mit internationalen Acts wie unter anderem Graveworm, Mara, Thron oder Agathodaimon kann sich das breit aufgestellte Line-Up sehen lassen. Auch die Tickets aus dem Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit! Leider haben Neverland In Ashes ihren Gig auf dem Metal Embrace 2022 abgesagt.

Und hier noch wichtige News für euch:

„Die Zeit rennt und es wird Zeit, das 14. Metal Embrace Festival abzufeiern. Da gab es doch ein Badehaus 2019? Jaaa und es wird auch 2022 wieder für euch da sein. Größer, komfortabler und nicht zu vergessen auch mit einer Duschgelegenheit. Natürlich alles mit kaltem und warmem Wasser möglich. Sobald ihr eingecheckt habt und dann am Freitag ab 15 Uhr auf dem Festivalgelände seid, könnt ihr eure Badezeit buchen.„