Erik Cohen am 04.05.2024 in der Kieler Pumpe

Seit 2011 ist Daniel Geiger unter dem Pseudonym Erik Cohen als Solokünstler mit seiner eigenen Band unterwegs. Bekannt geworden ist er allerdings als Jack Letten, Sänger der Hardcore-Punk-Band Smoke Blow.

Im vergangenen Jahr erschien Erik Cohens fünftes Album True Blue (Rezension hier). Der Start der Zurück Aus Der Zukunft Tour feiert indes den zehnjährigen Geburtstag des Debütalbums Nostalgie Für Die Zukunft.

Einlass ist erst um 19:30 Uhr, der Beginn für 20:30 Uhr ausgeschrieben. Eine Supportband gibt es nicht. Die rund 450 Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, die Band lässt sich noch bis 21 Uhr Zeit. Schade, dass es nicht mehr Fans sind. Am günstigen Eintrittspreis von 26 Euro liegt es jedenfalls nicht. Einige Fans sind sicher mit Holstein Kiel in Wiesbaden, um gegebenenfalls den Aufstieg zu feiern, denn auch Erik Cohen ist bekennender Holstein- und Fußball-Fan. Dies drückt er ja auch nachhaltig in seinen Texten aus. Seine Texte sind ja eh zumeist mit regionalem Bezug oder eine musikalische Liebeserklärung an seine Heimat Kiel und Schleswig-Holstein.

Seine Songs sind immer noch rau und energiegeladen. Die Texte sind mit realem Hintergrund und hymnenhaft arrangiert. Seine Refrains laden zum Mitgrölen ein. Zum Intro Kreuz kommen sie dann auf die Bühne. Wie gewohnt lässig mit Sonnenbrille tobt er über die aufgeräumte Bühne. Seine Band bezeichnet er auch als beste Freunde. Sie beginnen mit den Songs Stadt und Treue Herzen. Bei der Ansage zu Gelsenkirchener Barock wird natürlich gleich der Bezug zu Schalke 04 hergestellt. Bereits beim sechsten Song Reeperbahn feiert Die Pumpe lautstark mit, hier steht niemand mehr still. Danach feiert die am Vorabend erschienene neue Single Stadion (hier) ihre Livepremiere.

Gefeiert werden aber nicht nur eigene Songs. Mit den eigenen Interpretationen von Eisbär (Grauzone) und Der Goldene Reiter (Joachim Witt) trumpfen die Lokalmatadoren groß auf. Aber auch eine melancholische Ballade gehört zum Repertoire. Mit Neues Blut beweist die Band, dass sie auch die ruhigen Töne beherrscht. Nach 90 Minuten verlassen die Fünf die Bühne. Wie es scheint, nur um neue Getränke zu holen. Den geplanten Zugabenblock blähen sie mit reichlich Spielfreude auf. Die Songs Fährwolf und das Faithless-Cover Insomnia stehen nicht auf der Setliste. So gibt es noch einmal mehr als eine halbe Stunde Konzerterlebnis der besonderen Art dazu.

Am Ende des Konzertes kündigt Erik das an, was sich in der Pumpe durch Plakate schon abzeichnet. Es wird fast taggenau in einem Jahr ein Wiedersehen an gleicher Stelle geben. Bei einem Eintrittspreis von dann 27,50 Euro wird der Saal dann hoffentlich deutlich gefüllter sein. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Wir freuen uns drauf!