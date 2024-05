Fight The Sun: veröffentlichen neuen Track „Devil In The Deep Blue Sea“

Fight The Sun stehen kurz davor, ihre zweite Single für 2022 zu veröffentlichen – Carnival – ein weiterer kraftvoller, mitreißender und für die Autobahn geeigneter Track, der eure Sehnsucht nach mitreißenden Hymnen stillen wird. Die Melbourne Chuggernauts Fight The Sun sind 2018 mit ihrer selbstbetitelten EP in die australische Heavy-Musikszene explodiert. Seit ihrer Rückkehr im Jahr 2021 mit ihrer geschätzten Single – Mistakes – wurden sie mit offenen Armen empfangen und gaben uns einen weiteren Vorgeschmack auf ihre eingängigen, treibenden Riffs mit Friends are Enemies im Jahr 2022. Jetzt bringen sie uns Carnival, das garantiert euren Durst nach treibender Heaviness stillen wird, mit einem bereits verfügbaren Lyric-Video und einem bald erscheinenden Musikvideo. Es ist ab den 24.06.2024, auf allen Plattformen verfügbar.