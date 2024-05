Get The Shot: veröffentlichen brandneue Single/Video „Dominant Predation“ Feat. Paleface Swiss

Get The Shot aus Quebec City, Kanada, wurden 2009 gegründet und haben sich seitdem zu einem der Fahnenträger der Quebecer Hardcore- und Metalszene entwickelt. Bekannt für ihre authentische, temperamentvolle Hardcore-Musik, liefert die Band eine kraftvolle Mischung aus Thrash, Death Metal und Beatdown-Elementen, die Einflüsse von Kultbands wie Hatebreed, Obituary, Slayer und Machine Head hat.

Get The Shot haben einen einzigartigen Stil entwickelt, der den Wurzeln des Hardcore-Punk treu bleibt. Den Grundwerten Authentizität und Gleichberechtigung verpflichtet, setzt sich ihre Musik kritisch mit den Herausforderungen der heutigen individualistischen Gesellschaft auseinander und fesselt die Fans mit ihrem intensiven und brutalen Sound.

Get The Shot, die jetzt bei Arising Empire unter Vertrag stehen, haben für ihre neueste Single Dominant Predation mit Zelli vom Deathcore-Schwergewicht Paleface Swiss zusammengearbeitet. Dieser neue Track kombiniert die Hardcore-Essenz von Get The Shot mit dem intensiven Stil von Paleface Swiss, was zu einer kraftvollen Fusion von Energie und aggressiven Riffs führt. Diese Veröffentlichung unterstreicht die Hingabe beider Bands, wirkungsvolle, energiegeladene Musik zu liefern.

Seht euch jetzt das Musikvideo zu Dominant Predation hier an:

Weltweit auf allen DSPs ab sofort verfügbar. Streamen, herunterladen:

https://arisingempire.com/dominantpredation

Get The Shot haben sich seit ihrer Gründung zu einer festen Größe in der Hardcore-Szene entwickelt. Sie starteten mit Perdition im Jahr 2012 und etablierten schnell einen rohen, kompromisslosen Stil. Ihre Diskografie, die No Peace In Hell (2014), Infinite Punishment (2017) und das JUNO-nominierte Merciless Destruction (2022) umfasst, spiegelt eine konsequente Verfeinerung ihres intensiven Sounds und eine Ausweitung ihrer globalen Reichweite durch ausgiebiges Touren wider.

Mit über 500 Konzerten auf drei Kontinenten, darunter prominente Auftritte auf Festivals wie Wacken, Hellfest und Summerbreeze, haben Get The Shot ihren Ruf mit eindringlichen Tracks und explosiven Live-Auftritten gefestigt. Ihre Musik, die sich durch eine starke Kombination aus Aggression und prinzipientreuen Themen auszeichnet, findet bei den Fans weiterhin großen Anklang. Die Band bleibt den Grundwerten Authentizität, Integrität und Gleichberechtigung verpflichtet und thematisiert den desillusionierten Realismus und die Schwächen einer von blindem Individualismus geprägten Zeit.

Kürzlich haben Get The Shot ein aufregendes neues Kapitel mit einer massiven Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit Zelli von Paleface Swiss unter deren neuem Label begonnen. Diese Partnerschaft markiert einen weiteren Schritt auf ihrem Weg, da sie weiterhin die Wut und den Zorn gegenüber den brutalen Realitäten unserer Welt verkörpern und ihre Stellung auf internationalen Bühnen und innerhalb der Hardcore-Community festigen.

Erlebt Get The Shot live an den folgenden Terminen:

USA

17.05.24 | Manchester, NH | Jewel

18.05.24 | Brooklyn, NY | Monarch

19.05.24 | Philadelphia, PA | Milkboy

21.05.24 | Albany, NY | Empire

22.05.24 | Pittsburgh, PA | Preserving

23.05.24 | Cleveland, OH | The Foundry

24.05.24 | Detroit, MI | Sanctuary

25.05.24 | Chicago, IL | Cobra Lounge

Europa

21.06.24 | Rennes, France | Superbowl of Hardcore

22.06.24 | Piacenza, Italy | Low-L Fest

23.06.24 | Gräfenhainichen, Germany | Full Force Festival

24.06.24 | Schweinfurt, Germany | Alter Stattbahnhof

25.06.24 | Aarau, Switzerland | KIFF

26.06.24 | Martigny, Switzerland | Sunset Bar

27.06.24 | Ysselsteyn, Netherlands | Jera on Air

28.06.24 | Saarbrücken, Germany | Garage

29.06.24 | Münster, Germany | Vainstream Rockfest

30.06.24 | Tabor, Czech Republic | Mighty Sounds

Get The Shot sind:

Jean-Philippe Lagacé | Gesang

Tom Chiasson | Gitarre

Olivier Roy | Gitarre

Dany Roberge | Bass

Patrick Woods | Schlagzeug

Get The Shot online:

https://www.instagram.com/gettheshothc

https://www.facebook.com/gettheshothc