Eindhoven Metal Meeting 2024: präsentiert stolz sein vollständiges Line-Up

Es ist wieder so weit: Wir bereiten uns darauf vor, uns im Herzen von Eindhoven zu versammeln, um alles zu feiern, was schwer und extrem ist.

Markiert euch folgende Termine in eurem Kalender:

Freitag, den 13. und Samstag, den 14. Dezember 2024!

Von den Legenden der alten Schule bis zu den angesagtesten Newcomern, Das Eindhoven Metal Meeting 2024 bietet ein vielfältiges und knallhartes Programm, das jeden Metal-Hunger stillen wird.

Für den Vorabend am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, wurden Deadhead und The Omega Swarm verpflichtet! Zwei weitere Bands werden in Kürze bekannt gegeben…

Das komplette Line-Up:

Dark Funeral (Headliner Freitag) | Katatonia (Headliner Samstag) | Asphyx | The Kovenant | Agent Steel | M.O.D. | Anaal Nathrakh | Impaled Nazarene | Carpathian Forest | Revel In Flesh | Hour Of Penance | Empyrium | Schammasch | Chapel Of Disease | Akhlys | Alfahanne | Svarttjern | Soulburn | Savage Grace | Thy Antichrist | Malphas | Fractured Insanity | Violenthor | Three Eyes Of The Void

Main Event:

https://www.ticketmaster.nl/event/299785

RSVP:

https://fb.me/e/1UIdb4GWj

Warm Up:

https://www.ticketmaster.nl/event/303985

RSVP:

https://www.facebook.com/share/o5BZBdjvinyukp8Q/

Eindhoven Metal Meeting online:

https://www.eindhovenmetalmeeting.com