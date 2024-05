Christian Death: Armageddon EU Tour 2024 läuft auf Hochtouren

Die legendären Vorboten des Death Rock, Christian Death, haben ihr bisher ehrgeizigstes Projekt angekündigt – die Armageddon Tour 2024. Christian Death. Sie setzen zurzeit die Bühnen in ganz Europa in Flammen und laden ihre Fans ein, die Verkörperung ihrer düster-poetischen Kunst in einem Live-Spektakel zu erleben, das nichts weniger als apokalyptisch zu werden verspricht.

Mit einer illustren Vergangenheit, die immer wieder die Grenzen der Gothic-Szene verschoben hat, bleiben Christian Death eine unerbittliche Kraft gegen gesellschaftliche Normen. Ihre konfrontative Haltung gegenüber organisierter Religion, konventioneller Moral und dem Status Quo hat ihre Herrschaft im Pantheon der dunklen Musik zementiert. Gefeiert für ihre Theateraufführungen, die den Glamour von Bowie und den Industrial-Touch von Throbbing Gristle hervorrufen, wird diese Tour voraussichtlich ein Höhepunkt in ihrem Vermächtnis von Schock und Ehrfurcht sein.

Erlebt den Nervenkitzel, die Dramatik und die unverfälschte Kraft von Christian Death live an folgenden einzigartigen EU-Terminen:

EU Armageddon Tour 2024

19 May: PL, Krakow @ Gwarek

21 May: DE, Hamburg @ Bambi Galore

23 May: DE, Trier @ Mergener Hof

24 May: CH, Martigny @ Sunset Bar

25 May: IT, Modena @ NotteTempio

26 May: IT, Milan @ Legend Club

28 May: CZ, Prague @ Kasarna Karlin

30 May: NL, Drachten @ Iduna Poppodium

31 May: BE, Eernege @ B52 Music Club

1 June: FR, Paris @ La Boule Noire

3 June: IE, Dublin @ The Grand Social

9 June: PT, Beja @ NADA Music Festival

Die Armageddon Tour 2024 steht im Einklang mit dem Ethos ihres letzten, von der Kritik hochgelobten Albums Evil Becomes Rule, das über Season Of Mist veröffentlicht wurde. Fans können sich auf eine Live-Darbietung des Albums freuen, das Gothic Rock, Post-Punk und Dark Pop perfekt miteinander verbindet. Die Tour ist nicht nur eine Hommage an den Einfluss der Band auf Acts wie Danzig, Celtic Frost und Type O Negative, sondern auch ein Vorbote für die Zukunft des Gothic Rock.

Die Mitglieder der als Christian Death bekannten Band aus Los Angeles haben sich in den letzten Jahren rasant verändert. Am Anfang, nicht lange nach der lokalen kalifornischen Veröffentlichung des ersten Albums Only Theatre Of Pain, löste sich die Band unwiderruflich und offiziell auf. Rozz Williams blieb daraufhin zu Hause bei seinen streng religiösen Eltern in Pomona, Kalifornien, zurück, um über seine unerträgliche Langeweile nachzudenken, die er nur in seinen Songtexten fand. Nachdem er zu einer Plattenparty von Pompeii 99 eingeladen wurde, einer Band, die in L.A. bereits erfolgreich war, lernte Rozz den Bandleader, Sänger und Gitarristen Valor Kand kennen. Schon bald waren sie unzertrennliche Freunde und Rozz wurde eingeladen, sich Pompeii 99 anzuschließen. Während der Proben für eine geplante Europatournee schlug der Chef einer französischen Plattenfirma, mit der Valor verhandelt hatte, vor, seine Band in Christian Death umzubenennen. Weder Valor noch Rozz wollten sich darauf einlassen, doch die vom Label vorgeschlagenen Anreize setzten sich schließlich durch und so wurde Pompeii 99 als Christian Death wiedergeboren. Das zweite Christian Death-Album, Catastrophe Ballet, das aus diesem Deal hervorging, wurde in Wales (Großbritannien) aufgenommen (ein Ort, an dem auch mehrere zukünftige Christian Death-Alben entstehen sollten). Einen Monat vor der Veröffentlichung von Catastrophe Ballet brachte der französische Labelchef eine Compilation mit dem Namen Deathwish heraus, die aus zuvor aufgenommenen, unveröffentlichten Outtakes und lizenzierten Einzeltiteln bestand.

Auf die Aufnahme des zweiten Albums folgte die allererste Christian Death Tour, die in Paris begann und durch die meisten europäischen Länder führte. Der emotionale Stress dieser ersten Tournee war hart für Rozz, so dass er Monate vor den anderen Mitgliedern, die in Europa blieben, nach Los Angeles zurückkehrte. Nach der Rückkehr von Valor nach Los Angeles begannen sofort die Arbeiten am dritten Album Ashes. In der Zwischenzeit wurde auch ein Livealbum mit dem Titel The Decomposition Of Violets veröffentlicht, das in Hollywood aufgenommen wurde.

Nach der Veröffentlichung von Ashes liefen die Planungen für die zweite Europatournee, als Rozz nur wenige Wochen vor dem ersten geplanten Termin in Italien bekannt gab, dass er die Band verlassen wolle. Ohne die Absicht, die Tournee abzusagen, kehrte Valor zum Gesang zurück, der Bassist wurde zum Gitarristen und der Gitarrentechniker zum Bassisten. Die Tournee wurde wie geplant fortgesetzt, allerdings ohne Rozz.

Die Band, die nun von Valor angeführt wurde, zog von Kalifornien nach London, wo sie inmitten von Kontroversen, Unruhen, Bombendrohungen und Protesten extremistischer christlicher Gruppen unermüdlich durch Europa tourte. Viele Konzerte wurden aufgrund des direkten Drucks einflussreicher religiöser Organisationen abgesagt.

Von England aus veröffentlichte die Band neun weitere Studioalben und vier Live-Alben in England, Deutschland, Italien, Frankreich, Japan und den USA, wobei jede Veröffentlichung in jedem Land ein anderes Artwork, eine andere Konfiguration und andere Bonustracks hatte. Zu diesen Veröffentlichungen gehörte auch das von der Kritik gefeierte Album Sex And Drugs And Jesus Christ, das ein umstrittenes Bild von Jesus beim Heroinspritzen zeigte. Die Single Church Of No Return erreichte Platz 12 der britischen Charts und verschaffte der Band zahlreiche Auftritte bei MTV, VH1, Super Channel, BBC und unzähligen anderen europäischen Fernseh- und Radioshows. In den USA begannen christliche Organisationen, ihre Alben in der Öffentlichkeit und in christlichen Fernsehsendern zu verbrennen.

1994 verlegte Valor Christian Death zurück in die USA, wobei sich die Besetzung um ihn selbst und Maitri am Bass und Gesang drehte. Wieder in den USA ansässig, war es zum ersten Mal möglich, komplette Nordamerika-Tourneen zu absolvieren, von denen es viele gab, die auch Mexiko einschlossen, wo das Live-Album Amen bei der allerersten Show in Mexiko-Stadt für Century Media mitgeschnitten wurde. Später folgte das Studioalbum Pornographic Messiah, das ebenfalls in Mexiko aufgenommen und dann in Holland gemischt wurde.

Als Reaktion auf die Zeit nach 9/11 wurde das Album American Inquisition aufgenommen und bei Season of Mist veröffentlicht. Die Tourneen für dieses Album umfassten neue Gebiete für die Band: Brasilien, Chile, Peru, Ecuador. Australien und Neuseeland. Ungefähr zu dieser Zeit veröffentlichten Christian Death Mehrspurversionen mehrerer Songs für die Rock Band-Videospielserie, und zu dieser Zeit begannen auch Bootleg-Figuren von Rozz und Valor zu erscheinen.

2012 veröffentlichte Maitri das zweite Lover Of Sin-Album Horny Beast, auf dem Mitglieder von Nile, Morbid Angel und anderen bekannten Death Metal-Bands mitwirkten. Im darauffolgenden Jahr startete die Band eine ausgedehnte Amerika-Tournee, die sich bis ins Jahr 2014 erstreckte, und veröffentlichte ihren kompletten Backkatalog digital und weltweit. Das Jahr gipfelte mit dem Auftritt der Band beim Hellfest Open Air, bei dem sie Kiss, Rob Zombie und Limp Bizkit unterstützten.

Mit der Veröffentlichung von The Root Of All Evilution im Jahr 2015 ging die Band im Herbst erneut in Europa auf Tournee, die 2016 in Nordamerika fortgesetzt wurde. Die Band kehrte wieder nach Europa zurück und zog in Israel den letzten Vorhang zu. Der Song Between Youth wurde 2017 wiederveröffentlicht und in der Vice-TV-Serie auf HBO, Balls Deep, gezeigt. Im Herbst 2017 absolvierten Christian Death die bisher längste Nordamerika-Tour. Das Tourpaket umfasste Lords Of Acid, Combichrist, En Esch und Night Club.

Von 2018 an dominierte die Band weiterhin die Welt und trat in ganz Europa und den Vereinigten Staaten auf, unter anderem beim Cloak And Dagger Festival in Los Angeles, CA, und absolvierte trotz einer weltweiten Pandemie eine Mini-Tour im Jahr 2021. Im selben Jahr schloss sich die Band mit Season Of Mist zusammen und begann mit der Veröffentlichung der Vinyl- und CD-Neuauflagen aller 16 Studioalben, die alle neue Sondereditionen und einige Bonus-Features enthielten.

Mit der Veröffentlichung ihres 17. Studioalbums Evil Becomes Rule zeigten Christian Death keine Anzeichen von Schwäche oder Verlangsamung. Die Paten des Death-Rocks haben ihren unverwechselbaren Sound perfektioniert und gleichzeitig neu definiert.

Christian Death – Live-Besetzung:

Valor – Leadgesang, Gitarre

Maitri – Leadgesang, Bassgitarre

Chuck Lenihan (Chains) – zweite Gitarre

Pao – Schlagzeug

Christian Death online:

https://www.facebook.com/christiandeath

https://www.instagram.com/christiandeath.official

http://www.christiandeath.com