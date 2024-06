Inner Shrine: haben das neue Album „Aita“ veröffentlicht

Die in Italien ansässige Gothic-Metal-Band Inner Shrine hat am 20.06.2024 ihr neues Werk Aita über Lands Of Glory veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung des letzten Albums in voller Länge im Jahr 2019 (Heroes) und dreier Singles zwischen 2021 und 2023 kommt die Band mit einer EP zurück, die aus sieben Tracks mit einer Spieldauer von fast 22 Minuten besteht. Aita ist eine empirische und gotische Reise durch die Unterwelt und die dunklen, dämonischen Welten des alten Volkes der Etrusker, eines Volkes, das zwischen dem 9. Jahrhundert v. Chr. und dem 13. Jahrhundert v. Chr. auf dem Gebiet der heutigen Region Toskana lebte.