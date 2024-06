Pete Townshend: am 26.07.2024 erscheint die umfangreiche Konzerte-Edition „Live In Concert 1985-2001“ als 14CD-Box und in digitalen Formaten

Von Pete Townshend erscheint am 26.07.2024 Live In Concert 1985-2001, eine umfangreiche 14-CD Box und ein digitales Set mit sieben lange vergriffenen Live-Alben. Neu gemastert von Jon Astley, versammelt das Set zum ersten Mal alle Live-Soloaufnahmen, die nur über Pete Townshends Website Eel Pie erhältlich waren. Diese Alben waren seit zwei Jahrzehnten nicht mehr verfügbar.

Das Box-Set enthält eine Deluxe-Verpackung mit neuen Grafiken des langjährigen Townshend-Mitarbeiters Richard Evans, Anmerkungen des Bandarchivars Matt Kent, ein neues exklusives Pete Townshend-Interview sowie seltene Fotos und Erinnerungsstücke in einem gebundenen Buch.

Die Live-Shows, die in der Box enthalten sind, bieten: Pete Townshend’s Deep End, Live At Brixton Academy in London, aufgenommen am 01.11. und 02.11.1985 mit David Gilmour von Pink Floyd an der Gitarre, eine vollständige Live-Version von Petes Album Psychoderelict und weitere Aufnahmen aus der Brooklyn Academy Of Music in New York vom 07.08.1993 während Petes einziger Solotournee. Zusätzlich eine intime Show im Fillmore in San Francisco am 30.04.1996 zur Zeit seines ersten Solo-Kompilationsalbums Cool Walking Smooth Talking Straight Smoking Fire Stoking. Eine Rückkehr nach 30 Jahren in sein „altes Revier“ bedeutete das Konzert Live At The Shepherd’s Bush Empire vom 09.11.1998. Außerdem gibt es zwei Abende im Londoner Sadlers Wells Theatre, in dem normalerweise Ballett- und Modern-Dance-Shows aufgeführt werden, mit Musik aus Life House, die einzige vollständige Life House-Show und das einzige Mal, dass einige dieser Songs jemals aufgeführt wurden, und schließlich zwei Shows am 22.06. und 23.06.2001 aus dem La Jolla Playhouse in San Diego, in dem das Tommy-Musical zum ersten Mal lief.

Die in diesem Boxset enthaltenen Shows wurden alle zuvor online über Petes Firma Eel Pie veröffentlicht. Von jeder CD gab es nur eine Auflage, und alle wurden schnell zu Sammlerstücken. Während Townshend oftmals nur kurze Solokonzerte für wohltätige Zwecke spielte, unter anderem für Amnesty International, The Prince’s Trust und Petes eigene Wohltätigkeitsorganisation Double O, die Opfern von häuslichem Missbrauch und Suchtkranken hilft, waren komplette Solokonzerte eher selten. Wenn Pete eine komplette Soloshow aufführte, wurden die Setlists aus seinem eigenen Schaffen, bestimmten Who-Songs und Coverversionen von Künstlern, die ihn im Laufe der Jahre beeinflusst haben, zusammengestellt.

Zum Thema Soloauftritte oder Auftritte mit einer Band, die nicht The Who war, sagte Pete Townshend rückblickend: „Ich habe immer zu viel zu tun, zu viel Verantwortung und nicht genügend Zeit. Ich muss intensiv Leben leben, um mich mit Inspiration und Kontext für meine Songs zu versorgen, dann muss ich genug Zeit in meinem Heimstudio verbringen, um die Songs so zu verfeinern, dass sie sich meiner Band (The Who) würdig fühlen, dann muss ich sie mit dieser Band neu aufnehmen, dann muss ich wortgewandt mit den Medien darüber sprechen und meine kreativen Abweichungen rechtfertigen, dann muss ich endlos hinter der neuen Musik her touren und weiterhin auch die alten Sachen feiern, und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Die Vorstellung, dass ich all das für The Who tun würde und dann auch noch für mich selbst, ist schlichtweg verrückt. Und doch habe ich es eine Zeit lang versucht. Es ist aber nicht so gut gelaufen. Eine Karriere ist genug.“

Matt Kent, Archivar der Who und Townshend, sagt: „Wenn Pete Townshend eine Soloshow spielt, ist das nicht nur ein Konzert, sondern ein Ereignis. Diese CDs repräsentieren, wie gut diese Events sind.“