Wolfchant: veröffentlichen „A Pagan Storm“ neu

Im April 2007 veröffentlichten die niederbayrische Pagan-Metal-Band Wolfchant mit A Pagan Storm nicht nur einen Klassiker der eigenen Bandgeschichte, sondern auch ein Genredefinierendes, weit über die Grenzen Deutschland hinaus bekanntes, Kultalbum. Mit diesem zweiten Studioalbum gehörte die noch junge Band schnell zur Speerspitze der Szene und spielte Shows auf der ganzen Welt.

Da dieser Meilenstein der Bandgeschichte mehr als 15 Jahre auf dem Buckel hat und bereits seit Jahren ausverkauft ist, lag die Idee nahe, dass man das Album zusammen mit dem neuen Label neu auflegt. Aber dem nicht genug: Um das Album in die Gegenwart zu holen, haben Wolfchant es sich nicht nehmen lassen, und den kompletten Klassiker mit heutigen Standards neu eingespielt und aufgenommen.

Die Band kommentiert:

„Zum 15. jährigen Jubiläum von A Pagan Storm im Jahr 2022, haben wir uns gedacht, unseren Fans etwas Besonderes zu bieten. Da die Scheibe schon länger nicht mehr offiziell verfügbar war, und wir diese nicht nur einfach nochmal neu auflegen wollten, haben wir zusammen mit Reaper Entertainment entschieden A Pagan Storm nochmal komplett neu aufzunehmen. Neues und druckvolleres Soundgewand, neue Chöre sowie kleinere Änderungen, die den alten „Spirit“ der Scheibe aber nicht beeinträchtigen. Das Ganze wird zusammen mit der 2007er Version in einem tollen Doppe-Digi erscheinen und jeder kann selber entscheiden, was er lieber hören möchte. So haben wir uns nicht nur selber einen Wunsch erfüllt, sondern auch all jenen, die eine unserer wichtigsten Scheiben nicht mehr im Original erhalten konnten.“

A Pagan Storm wird am 16.08. als 2CD Version (mit dem Original als Bonus-CD) und digital erscheinen. Der VVK beginnt in Kürze.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Growing Storms

2. A Pagan Storm

3. The Path

4. Midnight Gathering

5. A Wolfchant From The Mountain Side

6. Guardians Of The Forest

7. Stärkend Trunk Aus Feindes Schädel

8. Winterhymn

9. Voran

10. Feuerbringer

11. The Axe, The Sword, The Wind And A Wolf