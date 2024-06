The Funeral Portrait: veröffentlichen neue Single „Suffocate City“ inkl. Musikvideo mit Spencer Charnas von Ice Nine Kills über Better Noise Music

The Funeral Portrait liefern auf ihrer neuen Single Suffocate City knackige Riffs in Kombination mit einem catchy Refrain in gewohnter Manier, der sofort im Ohr hängenbleibt. Für den Gastgesang haben sie sich Spencer Charnas von Ice Nine Kills dazugeholt, der dem Song ein Gefühl des Kribbelns verleiht. Suffocate City ist die zweite Kostprobe aus ihrem, noch in diesem Jahr über Better Noise Music erscheinenden, neuen Album. Hier geht’s zum Musikvideo:

Der Song folgt auf You’re So Ugly When You Cry, einem hymnischen Pop Punk Song, bei dem Bert McCracken, von der mit RIAA-Platin ausgezeichneten Kultband The Used, mitwirkt.

“Suffocate City peaks to our listeners’ sense of fear,” kommentiert Sänger Lee Jennings. “The fear of being stuck in a dead-end job, a dead-end relationship, or a dead-end financial situation. The fear of ‘never getting out’ is a ubiquitous experience that anyone can connect and relate to.”

Spencer Charnas über die Zusammenarbeit “Thrilled to team up with our good friends The Funeral Portrait on their track Suffocate City. We had a killer time working with them on the song and the accompanying music video. Check it out now.“