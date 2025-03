Birth Control am 22.03.2025 in der Kieler Pumpe

Wieder einmal Kulturverein Die Pumpe in Kiel. So langsam verwandelt sich die Location zu meinem zweiten Wohnzimmer. Zum zweiten Mal in dieser Woche geht es in die Kieler Innenstadt. Für mich etwas ganz Besonderes, denn es steht mit Birth Control heute eine Band auf der Bühne, die ich in meiner Jugend viel gehört und dann „vergessen“ habe. Seit mindestens 30 Jahren stehen meine alten Vinyls der Band im Regal, ohne eine einzige Umdrehung gemacht zu haben. Egal ob Live, Hoodoo Man oder Plastic People, außer dem Song Gamma Ray habe ich nix mehr im Gedächtnis.



Die als Pioniere des Krautrock geltenden Birth Control wurden 1966 in Berlin gegründet und haben seitdem eine wechselvolle Geschichte. 1983 aufgelöst, zehn Jahre später wieder reaktiviert. 2014 wiederum aufgelöst, wird 2016 diese widerrufen. Seit 2018 stehen sie nun mit größtenteils ehemaligen Mitgliedern wieder auf den Bühnen. Die Band hatte im Laufe der Geschichte nahe 30 Bandmitglieder, von denen vier schon verstorben sind. In der Gründungsbesetzung startete Hugo Egon Balder am Schlagzeug seine Karriere. Heute begrüßt das Kieler Publikum die Band in folgender Besetzung:

– Peter Föller; Sänger und Gitarrist. 1973 bis 1977 schon einmal Mitglied von Birth Control, gehört er nun seit 2016 zu der aktuellen Besetzung.

– Martin „Ludi“ Ettrich; Gitarrist. Seit 2009 bei der Band, ist er außerdem mit seiner Band The Almost Three unterwegs.

– Sascha Kühn; Keyboard und Orgel. Er gehört seit 2001 zur aktuellen Besetzung und ist zudem mit diversen Bands unterwegs. Seine Hauptband ist hierbei Supercharge.

– Hannes Vesper; Bass. Der Bassist ist am längsten in der Band. Er gehört seit 1998 durchgängig dazu.

– Manni von Bohr; Schlagzeug. 1977 bis 1980 schon einmal in der Band, gehört er seit 2016 nun wieder dazu. Auch er ist mit anderen Bands noch zusätzlich unterwegs. Seine Hauptband ist Randy Hansen.

Seit 2016 ist mit der neuen Besetzung viel passiert. Das veröffentlichte Album Here And Now wirbelte mächtig Staub auf. Der Nachfolger Open Up (2022) konnte sich sogar in den Top 100 platzieren. Im vergangenen Jahr gab es dann mit Live@Tresohr Sessions ein neues Livealbum.