EMP x Epica: Autogrammstunde in Dortmund zum Album-Release

Fans aus ganz Deutschland können sich im April auf ein weiteres EMP-Event-Highlight freuen: Die Symphonic-Metal-Legenden Epica werden die Veröffentlichung ihres neuen Albums Aspiral mit ihren Fans im EMP-Store Dortmund feiern. Das holländische Metal-Sextett signiert das am selben Tag erscheinende Album am:

Freitag, 11. April, 17:00 Uhr – 18:00 Uhr

im EMP-Store Dortmund, Potgasse 4

Aspiral ist Epicas neuntes Studioalbum (VÖ: 11. April), mit elf brandneuen Songs, von denen jeder für sich mit einer ganz eigenen Stimmung und Bedeutung steht, während sie sich gemeinsam zu einem monumentalen Werk vereinen. Es geht um Erneuerung und Inspiration – Schlüsselwörter, die, wie das Label unterstreicht, die Band im Jahr 2025 definieren.

Das Event ist das nächste große Highlight in der Reihe von Store-Events, die der E-Commerce-Spezialist EMP Exclusive Merchandise Products in seinen deutschen Ladengeschäften etabliert hat und die Fans immer wieder mit ganz besonderen Erlebnissen überraschen und begeistern, bei denen sie ihre Lieblingsbands hautnah erleben können, z.B. bei Signierstunden und Akustik-Events. Die Fans vor Ort werden an diesem Tag das neue Album kaufen können, um es signieren zu lassen; außerdem gibt es brandneues Merch. Wie immer empfiehlt EMP, nicht allzu spät zu erscheinen, da die beliebten In-Store-Events jedes Mal Fans aus ganz Deutschland anlocken und häufig für ganz schön lange Schlangen in den Innenstädten sorgen.