Sandfinger: veröffentlichen ihre neue EP „Minus Illusion“ am 02.05.2025

Die internationalen Thrasher Sandfinger freuen sich, die Veröffentlichung ihrer neuen EP Minus Illusion am 2. Mai bekannt zu geben. Erhältlich als CD und digital, bietet Minus Illusion sechs Tracks für über 21 Minuten musikalisches Erlebnis und ist ideal für alle, die den Mix aus Thrash, Death-Thrash und Groove-Metal lieben!

Der Song It Was Nothing ist als Visualizer-Video auf YouTube verfügbar:

Sandfinger ist ein internationales Thrash-Metal-Projekt des Gitarristen Markus Öhrlich. Der Grundstein wurde gelegt, als er 2023 einige Songs an den Annihilator-Schlagzeuger Fabio Alessandrini schickte. Anschließend tat sich Öhrlich erneut mit dem Gitarristen Vitaliy Kozubenko zusammen, mit dem er bereits bei zwei Alben und einer EP für die Alternative-Thrasher Konvolted zusammengearbeitet hatte. Im Bemühen, Sandfingers Sound anders zu gestalten und gleichzeitig das Genre beizubehalten, konzentrierte sich Öhrlich beim Songwriting auf den klassischen Stil und ließ Groove- und Alternative-Einflüsse weg, während Kozubenko seine Soli im harmonischen und polyphonen Bereich der frühen 90er-Jahre angesiedelte. Deutlich wurde es sicherlich durch die Hinzunahme des Death-Metal-Sängers Icanbefree und die Entscheidung, die Texte in seiner Muttersprache Japanisch zu verfassen.

Texte von Icanbefree. Musik von Sandfinger. Songarrangements von Markus Öhrlich. Fernaufnahmen von Musikern aus Italien, Kasachstan, Deutschland, der Ukraine und Japan. Gemischt und gemastert in den Dog Studios in Chile von Matias Bahamondes. Artwork von Navid Siyadat. Logo von Enzo Potenzone.

Minus Illusion Tracklist:

1. Intro

2. It Was Nothing

3. Welcome

4. Borrowed

5. Electronic Sounds

6. Disposable

Sandfinger sind:

Icanbefree – Gesang

Vitaliy Kozubenko – Leadgitarrre

Markus Öhrlich – Rhythmus-Gitarre

Daniel Leonov – Bass

Fabio Alessandrini – Schlagzeug