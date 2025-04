Candlemass: veröffentlichen Titeltrack „Black Star“ von neuer EP

Die Grammy-nominierten Doom-Pioniere Candlemass haben mit Black Star den Titelsong ihrer kommenden EP veröffentlicht, die am 9. Mai 2025 über Napalm Records erscheint! Mit der EP zelebrieren die Schweden ihr 40-jähriges Bestehen. Nach vier Jahrzehnten Bandgeschichte gehört die Formation um Mastermind Leif Edling noch immer zu den härtesten Metal-Bands im Universum. So fesselt auch Black Star mit schwerem, drückendem Sound in allerfeinster Candlemass-Manier.

Der neue Song Black Star vereint eindringliche Melodien mit tiefgründigen Texten, die durch die unverwechselbare Stimme von Johan Längqvist zum Leben erweckt werden. Er thematisiert existenziellen Kampf, Versuchung, die Verlockung der Dunkelheit und erschafft dabei eine intensive Atmosphäre, die vom dazugehörigen Musikvideo auch visuell hervorgehoben wird.

Leif Edling zur Single:

„Black Star ist ein gewaltiger, schwerer Track, der alles vereint: eine melodische Strophe, ein monolithisches Riff, einen Up-Tempo-Sabbathy-Mittelteil und ein grandioses Finale à la Rainbow!“

Neben Black Star ist Corridors Of Chaos der zweite neue Track der kommenden, insgesamt vier Songs starken, EP. Corridors Of Chaos ist eine rein instrumentale Nummer, die klassisches Metal-Riffing mit dem filigranen Gitarrenspiel von Lars Johansson verbindet und die Extraklasse von Candlemass in Sachen Dynamik hervorhebt. Candlemass liefern außerdem eine Coverversion von Black Sabbaths legendärem Sabbath Bloody Sabbath und katapultieren ihre Hörer*innen damit zurück ins Jahr 1973. Die Interpretation des Pentagram-Klassikers Forever My Queen rundet Black Star standesgemäß ab und schürt die Vorfreude auf die nächsten Jahrzehnte Doom-Metal-Dominanz!

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: