Candlemass: feiern 40-jähriges Jubiläum mit neuer EP

Candlemass zelebrieren ihr 40-jähriges Jubiläum mit der neuen EP Black Star, die am 9. Mai 2025 über Napalm Records erscheint. Darauf präsentieren Schwedens Epic Doom-Großmeister zwei brandneue Songs sowie zwei Coverversionen zeitloser Klassiker und untermauern ihren Legendenstatus einmal mehr.

Nach vier Jahrzehnten Bandgeschichte gehört die Grammy-nominierte Formation um Mastermind Leif Edling noch immer zu den härtesten Metal-Bands im Universum. So fesselt auch Black Star mit schwerem, drückendem Sound in allerfeinster Candlemass-Manier. Die EP wird in mehreren Formaten erhältlich sein, darunter eine streng limitierte Vinyl Edition.

Candlemass Mastermind Leif Edling kommentiert:

„Nicht jede Band erreicht ihren 40. Geburtstag – und unser Weg war alles andere als leicht. Doch nach all den Höhen und Tiefen stehen wir heute hier: als Überlebende, als Veteranen … vielleicht ein wenig vernarbt, aber ungebrochen und bereit, der Welt eine weitere Ladung Doom-Metal zu präsentieren. Man muss doch irgendetwas tun, wenn man 40 wird, oder? Es hat Spaß gemacht, neue Musik zu erschaffen und ein paar All-Time-Favorites zu covern.“

Der Titelsong und neue Track Black Star verbindet eindringliche Melodien mit intensiven Lyrics, die durch die Stimme von Sänger Johan Länquist zum Leben erweckt werden. Der Text von Mastermind und Songwriter Leif Edling behandelt Themen wie existenzielle Kämpfe, Versuchungen und die Faszination des Dunklen. Dabei geht er voll in der intensiven Atmosphäre des unverkennbaren Sounds der Band auf. Der zweite neue Track, Corridors Of Chaos, ist eine rein instrumentale Nummer, die klassisches Metal-Riffing mit dem filigranen Gitarrenspiel von Lars Johansson verbindet und die Extraklasse von Candlemass in Sachen Dynamik hervorhebt. Candlemass liefern außerdem eine Coverversion von Black Sabbaths legendärem Sabbath Bloody Sabbath und katapultieren ihre Hörer*innen damit zurück ins Jahr 1973. Die Interpretation des Pentagram-Klassikers Forever My Queen rundet Black Star standesgemäß ab und schürt die Vorfreude auf die nächsten Jahrzehnte Doom-Metal-Dominanz!

Als Einstimmung ist hier der neue Anniversary Trailer:

Black Star Tracklist:

1. Black Star

2. Corridors Of Chaos

3. Sabbath Bloody Sabbath

4. Forever My Queen

Black Star wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1LP Gatefold Black Orange Splatter (incl. vinyl booklet (12pp), A3 poster, tote bag) – Napalm Records Mailorder exclusive, strictly limited to 400 copies

– 1LP Gatefold Black

– 1CD Digisleeve

– Digital Album

Candlemass live 2025:

20.-21.06.25 DE – Daun Rengen / Der Detze Rockt

25.06.25 NO – Oslo / Tons of Rock

04.07.25 TR – Istanbul / Headbangers Weekend

20.07.25 IT – Cremona / Luppolo In Rock Festival

30.07.-02.08.25 NO – Bergen / Beyond the Gates Festival

08.-09.08.25 FI – Helsinki / Helsinki Metal Festival

08.-10.08.25 BE – Kortrijk / Alcatraz

12.-13.09.25 GR – Athen / Rock Hard Festival

01.11.25 SE – Stockholm / Berns

06.12.25 UK – Wolverhampton / Bloodstock Winter Gathering

Candlemass sind:

Johan Länquist – Vocals

Lars Johansson – Lead Guitar

Mappe Björkman – Rhythm Guitar

Leif Edling – Bass

Janne Lind – Drums