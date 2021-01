Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Extreme, Jag Panzer, Haggard, Leaves‘ Eyes u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Red Moon Architect – Black Butterflies

Artist: Red Moon Architect

Herkunft: Finnland

Song: Black Butterflies

Album: Consealed Silence

Genre: Melodic Death Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RedMoonArchitect/

Extreme – Who Cares?

Artist: Extreme

Herkunft: USA

Song: Who Cares?

Album: III Sides To Every Story

Genre: Rock, Hard Rock, Funk Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.extreme-band.com

Metalucifer – Heavy Metal Demons / 魔力のメタル軍団

Artist: Metalucifer

Herkunft: Japan

Song: Heavy Metal Demons / 魔力のメタル軍団

Album: Heavy Metal Bulldozer / 戦慄のメタル・ブルドーザー

Genre: Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/metaluciferofficial/

Jag Panzer – Tragedy Of Macbeth

Artist: Jag Panzer

Herkunft: USA

Song: Tragedy Of Macbeth

Album: Thane To The Throne

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/jagpanzerofficial/

Immolation – Close To A World Below

Artist: Immolation

Herkunft: USA

Song: Close To A World Below

Album: Close To A World Below

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/immolation/

Candlemass – Embracing The Styx

Artist: Candlemass

Herkunft: Schweden

Song: Embracing The Styx

Album: King Of The Grey Islands

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: http://www.candlemass.se

Haggard – Eppur Si Muove

Artist: Haggard

Herkunft: Deutschland

Song: Eppur Si Muove

Album: Eppur Si Muove

Genre: Mittelalter Rock, Mittelalter Metal, Death Metal, Progressive Metal, Klassik, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.haggard.de

God Dethroned – Soul Capture 1562

Artist: God Dethroned

Herkunft: Niederlande

Song: Soul Capture 1562

Album: Bloody Blasphemy

Genre: Blackened Death Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/goddethronedofficial/

Axel Rudi Pell – Time Of The Truth

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Time Of The Truth

Album: Shadow Zone

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Evolve – The Light At The End Of The Labyrinth

Artist: Evolve

Herkunft: Schweiz

Song: The Light At The End Of The Labyrinth

Album: Choose Your Path

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Evolve-the-Band-191065814287924/

Leaves‘ Eyes – Frøya’s Theme

Artist: Leaves‘ Eyes

Herkunft: Deutschland

Song: Frøya’s Theme

Album: Njord

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://www.leaveseyes.de

Electric Wizard – Black Butterfly

Artist: Electric Wizard

Herkunft: England

Song: Black Butterfly

Album: Electric Wizard

Genre: Doom Metal, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://www.facebook.com/electricwizarddorsetdoom/

Tarot – Stigmata (I Feel For You)

Artist: Tarot

Herkunft: Finnland

Song: Stigmata (I Feel For You)

Album: Stigmata

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://www.facebook.com/tarot/

Free – Going Down Slow

Artist: Free

Herkunft: England

Song: Going Down Slow

Album: Tons Of Sobs

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://www.discogs.com/de/artist/141624-Free

Skálmöld – Mara

Artist: Skálmöld

Herkunft: Island

Song: Mara

Album: Sorgir

Genre: Viking Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:20 Minuten

Link: https://skalmold.is

Type O Negative White Slavery

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: White Slavery

Album: World Coming Down

Genre: Gothic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.discogs.com/de/artist/11612-Type-O-Negative

Count Raven – Masters Of All Evi

Artist: Count Raven

Herkunft: Schweden

Song: Masters Of All Evil

Album: High On Infinity

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/countravendoom

Helloween – Revelation

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: Revelation

Album: Better Than Raw

Genre: Power Metal, Speed Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.helloween.org

Queen – The Prophet’s Song

Artist: Queen

Herkunft: England

Song: The Prophet’s Song

Album: A Night At The Opera

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: http://www.queenonline.com

Demon – Eastern Sunset

Artist: Demon

Herkunft: England

Song: Eastern Sunset

Album: Hold On To The Dream

Genre: Hard Rock, NWOBHM

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.demon-official.com

Fortsetzung folgt!

