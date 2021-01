Die Purpurnen Flüsse Staffel 2

Fazit

Das Ermittlerduo aus der ersten Staffel ist geblieben und konnte noch einmal nachlegen. Im Ganzen wirkt die zweite Staffel noch ausgeklügelter und greift zudem noch weiter in die Thematik der beiden Filme. Abstriche muss man dennoch machen und die Trennung bleibt greifbar. Auf der einen Seite gefällt mir diese Differenz alleine aus dem Grund, weil Jean Reno nicht mit von der Partie ist, auf der anderen würde man sich eben genau diesen Charakterkopf wünschen, der mit seiner einmaligen Klasse den Zuschauer um den Finger wickelt. Die religiös motivierten Morde werden wunderbar verpackt. An Spannung fehlt es zu keiner Sekunde. In vier Episoden tauchen die Ermittler in gut strukturiere Fälle, die den Krimifan im Jahr 2020 gut in den Kram passen. Los machen muss man sich dabei immer wieder von den beiden Filmen, um nicht enttäuscht zu werden. Die Serie muss als einzelnes Konstrukt losgelöst vom alten Glanz betrachtet werden und kommt dann umso besser an. Stoff zum Diskutieren wird immer bleiben, die spannenden Bilder, eine gute Kameraführung und die Dramatik in den Episoden bleiben und machen es unterhaltsam.