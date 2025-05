Andrea S. Kuhnke – Zoe Und Zarin Und Das Siegel Der Wahrheit

Buchtitel: Zoe Und Zarin Und Das Siegel Der Wahrheit

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 286 Seiten

Genre: Fantasy, Mittelalter

Release: 2020

Autor: Andrea S. Kuhnke

Link: https://erlebnisautorin.de/

Verlag: Engelsdorfer Verlag Leipzig

Buchform: Taschenbuch

Preis: 13,90 EUR

ISBN-Nummer: 978-3-96145-912-4

Arbeit zieht Arbeit nach sich. Schreibt man erst einmal Buchrezensionen, lernt man Autor um Autor kennen. So darf ich euch die Trilogie der Schleswig-Holsteinerin Andrea S. Kuhnke vorstellen. Gebürtig in Elmshorn, wohnt sie nun im Kreis Steinburg, unweit von Wacken.

Die Rezension zu Band eins Zoe Und Zarin Und Der Magische Wappenring, mit dem alles begann, lest bitte hier. Wie geht es weiter? Schon einmal vorweggesagt, man kann Band zwei auch lesen, ohne Teil eins zu kennen. Es macht aber vieles einfacher, wenn man im Thema ist.

Es geht um ein Abenteuer zweier Jugendlicher, das in beiden Welten spielt. 1266, Burgherr Laurencz von Falkenauge unterrichtet seinen Sohn Heinrich im Bogenschießen, als ein Unwetter aufzieht. Auf dem Weg zurück zur Burg trifft den Sohn ein Blitz und Eugenia, die schwangere Kräuterfrau des Dorfes, nutzt die Gelegenheit, sich einen Wunsch vom Burgherrn für ihre Dienste zu erschleichen. Statt sich Reichtum anzueignen, wünscht sie sich lediglich einen Blick auf die Eigentumsurkunde. Um genau diese dreht es sich dann auch in der Gegenwart 700 Jahre später. Zoe und Zarin müssen die verschwundene Eigentumsurkunde der Burg Falkenauge aufspüren, denn sonst wird ihre Familie heimatlos und die Burg fällt in den Besitz der Stadt.

Ich lasse mich jetzt nicht weiter aus. Die weitere Geschichte sollt ihr ja schließlich selbst lesend erleben. Ich brauchte wieder nur ein Wochenende, um das Buch zu konsumieren. Es ist wie der erste Teil durch die erfahrene Autorin in einer einfachen, klaren Sprache geschrieben. Ihr Stil verändert sich nicht. Dadurch ist es auch für Kinder und Jugendliche geeignet. Die Handlung ist in die mittelalterliche Geschichte genauso eingepasst, wie im Alltag von Jugendlichen in der Gegenwart. Da gehört Zank in der Schule und Neid über das Können anderer genau so dazu. Dafür wurden die Feinde aus dem ersten Buch zu Freunden und halten gegen neue Bedrohungen zusammen.

Die Geschehnisse sind trotz der Zeitsprünge leicht verständlich und jederzeit nachvollziehbar. Die Geschichte ist als eigenständiger Teil schlüssig.

Ich habe mir die Trilogie der Autorin im Rahmen einer ihrer sehenswerten Erlebnislesungen besorgt. Sie ist gerade jetzt im Sommer viel auf Mittelalterfesten unterwegs. Natürlich bekommt man da die Bücher auch signiert und/oder mit Widmung versehen. Die Termine dafür seht ihr auf ihrer Homepage.