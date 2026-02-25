Buchtitel: Rock – Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: alle Alben, alle Songs. Teil 6 Sprache: Deutsch Seitenanzahl: 328 Seiten Genre: Musik, Dokumentation Release: 12.03.2026 Autor: eclipsed-Redaktion Link: http://www.eclipsed-shop.de/ Verlag: Sysyphus Verlag Buchform: gebundenes Buch Kosten: 39,95 € ISBN-Nummer: 978-3944957050

Die eclipsed-Redaktion setzt weiter auf eine ganz großartige Buchreihe, die mich persönlich seit der ersten Auflage verfolgt. Rock – Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: alle Alben, alle Songs geht dieser Tage bereits in die sechste Auflage und vertieft das Wissen über unsere Rockstars erneut. Trotz der Pause von vier Jahren zwischen der letzten Veröffentlichung und dem jetzt kommenden sechsten Teil bleiben der Stil und die Umsetzung natürlich zu den ersten fünf Bänden eins zu eins erhalten. Warum auch was anpassen oder verändern, was so gut funktioniert?

Mir liegen alle Teile der Reihe vor, und als es die Information gab, dass die Serie fortgesetzt wird, war ich ganz persönlich gesprochen Feuer und Flamme. Der Bücherband ist ein Genuss für jeden Rock- und Metal-Fan, der süchtig nach Informationen um seine Helden und Legenden ist. Das Nachschlagewerk liefert eine Mischung aus Rezensionen, wissenswerten Infos, Musiker- und Pressezitaten sowie vielen raren Fotos. Natürlich legt man den Fokus auf seine Lieblinge, aber auch von den anderen Gruppen bekommt man einen Einblick, der einem sonst verborgen geblieben wäre. Die Mischung der Acts macht auch diesen Teil besonders. So findet man The Cure, Guns N’ Roses, Elton John, Lynyrd Skynyrd, Motörhead oder Cat Stevens auf den über 300 Seiten wieder.

Klasse statt Masse!

Die eclipsed-Redaktion analysierte erneut ca. 850 Alben und DVDs/Blu-rays, um das Gesamtwerk von 20 der wichtigsten Rock-Acts qualitativ zu ordnen. Das Ergebnis lässt zumindest bei mir das Herz höher schlagen. Die Qualität, die Liebe zum Detail und der betriebene Aufwand springen einem sofort ins Gesicht. Das Niveau der vorangegangenen Rock – Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: alle Alben, alle Songs bleibt erhalten und auch die Formationen und Musiker stehen den ersten Veröffentlichungen um nichts nach. Nazareth, Queensrÿche oder auch Udo Lindenberg werden in dieser Auflage besprochen. Das Buch als Hardcover-Schutzumschlag mit farbigem Bilderdruck kann für unter 40 Euro erworben werden und ist jeden Cent wert.