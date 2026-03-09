Outloved: melden sich mit ihrer neuen Single „Run“ feat. Thousand Below zurück

Die australische Heavy-Rock-Newcomer-Band Outloved meldet sich mit ihrer neuen Single Run zurück, auf der auch die US-Schwergewichte Thousand Below zu hören sind. Der Song ist jetzt über Out Of Line Music erhältlich, begleitet von einem brandneuen Musikvideo.

Run streamen: https://outloved.lnk.to/Run

Outloved verbinden in Run ihren emotionalen Alternative-Rock-Kern mit der explosiven Energie des modernen Metalcore und erweitern ihren Sound damit in härtere Gefilde. Dabei behalten sie die eingängigen Hooks und die Verletzlichkeit bei, die sie schnell zu einem der aufregendsten australischen Heavy-Exporte gemacht haben.

Outloved – Quelle: Out Of Line Music

Gemastert von Jeff Dunne (Make Them Suffer, Knocked Loose, Ice Nine Kills), wechselt der Song nahtlos zwischen harten Riffs, atmosphärischer Spannung und wunderschönen Refrains. Die Zusammenarbeit mit Thousand Below verleiht dem Song eine frische Post-Hardcore-Note und verstärkt seine emotionale Intensität und Dynamik.

Textlich befasst sich Run mit den Folgen von Verrat, Selbsttäuschung und emotionalen Narben, die einfach nicht heilen wollen. Zeilen wie „Are you still running again from your past?“ thematisieren den Kreislauf destruktiven Verhaltens und die schmerzhafte Erkenntnis, dass manche Menschen sich nie wirklich ändern.

Die Veröffentlichung erfolgt in einer aufregenden Phase für die Band. Outloved touren aktuell als Headliner durch Australien; Termine für Europa und die USA werden in Kürze bekannt gegeben.

Über Outloved

Die in Victoria, Australien, gegründete Band Outloved sorgte mit ihrer Debüt-EP Be There For Me schnell für Furore. Die Nachfolge-EP Drowner festigte den Ruf der Band und führte zu ausverkauften Headliner-Shows und Tourneen mit Acts wie Ocean Sleeper, Point North und Caskets. Die Band, die nun bei Out Of Line Music unter Vertrag steht, bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums vor und läutet damit eine neue, ambitionierte Ära ein.

Mit Run liefern Outloved ein weiteres kraftvolles Statement für Fans moderner Heavy Music.