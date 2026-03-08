Leaves’ Eyes: feiern Veröffentlichung der neuen EP „Song Of Darkness“ zum Start ihrer Europa- und UK-Tour

Während die Symphonic-Viking-Metal-Pioniere Leaves’ Eyes gerade erst ihre Europa- und UK-Tour begonnen haben, feiert die Band die Veröffentlichung ihrer brandneuen EP Song Of Darkness, welche ab sofort über Reigning Phoenix Music erhältlich ist!

Die von der internationalen Musikpresse gefeierte 4-Track-EP liefert einen kraftvollen Vorgeschmack auf ein hoffentlich bald folgendes Studioalbum der Band. Auf Song Of Darkness verbinden Leaves’ Eyes ihre typischen Markenzeichen: epische Orchesterarrangements, cineastische Klanglandschaften aus der Welt nordischer Sagen sowie das markante Zusammenspiel zwischen Elina Siiralas klarem Sopran und Alexander Krulls charakteristischen Growls. Mit ihrer fesselnden Mischung aus symphonischer Größe, Viking-Metal-Wucht und atmosphärischer Tiefe führt die EP den unverkennbaren Sound der Band konsequent fort.

Eingespielt im Mastersound Studio unter der Regie von Alexander Krull, präsentieren sich Leaves’ Eyes in kreativer Bestform, während sie die Brillanz des Symphonic Metal mit einem erdigen menschlichen Puls verbinden. Inhaltlich bewegt sich Song Of Darkness entlang der Grenzen zwischen Mythos, Magie und Geschichte. Der Titeltrack selbst ist inspiriert von der isländischen Gisli-Saga und führt in eine Welt aus Mord, Intrigen, schuldbeladenen Träumen und der Hoffnung auf Erlösung.

Jeder Track auf der Song Of Darkness EP wirkt wie ein eigenes Kapitel einer größeren Saga. Die filmische Produktion trägt ebenso zur Wirkung bei wie die persönlichen Emotionen, die in den Stücken aufscheinen. Elina Siiralas eindringlicher Gesang erweckt die Geschichten zum Leben, während Krulls Growls das Gesamtbild mit roher Kraft verankern. Gewaltige Chöre und Orchesterteile stehen im Wechsel mit druckvollen Riffs, ergänzt durch folkige Melodien, die sich durch die Dunkelheit ziehen. Vom kraftvollen Auftakt bis zum letzten Nachhall des abschließenden Refrains, entfacht die EP eine Atmosphäre zwischen Spannung und Befreiung, in der die Brutalität und Schönheit alter Legenden aufeinanderprallen.

Song Of Darkness zeigt Leaves’ Eyes in voller Stärke und bereitet den Weg für ein neues Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte. Die EP ist ab sofort über Reigning Phoenix Music erhältlich, ausserdem ist die Band derzeit gemeinsam mit Catalyst Crime auf EP-Release-Tour durch Europa und UK, weitere Livetermine für 2026 sollen bald bekannt gegeben werden. Alle anstehenden Termine von Leaves‘ Eyes findet ihr unten!

Song Of Darkness Tracklist:

1. Song Of Darkness

2. Hall Of The Brave

3. Until The Last Day

4. Roots Eternal

Leaves’ Eyes live:

05.03.2026 (NL) Dordrecht, Bibelot

06.03.2026 (NL) Zaandam, Podium De Flux

07.03.2026 (DE) Übach-Palenberg, Rockfabrik

08.03.2026 (DE) Karlsruhe, Die Stadtmitte

12.03.2026 (BE) Kortrijk, DVG Club

13.03.2026 (NL) Enschede, Metropool

14.03.2026 (UK) Milton Keynes, The Craufurd Arms

15.03.2026 (UK) London, The Underworld

Leaves’ Eyes sind:

Elina Siirala – Vocals

Alexander Krull – Vocals

Florian Ewert – Guitar

Luc Gebhardt – Guitar

Dominik Prykiel – Bass

Simon Skrlec – Drums