Leaves’ Eyes: unterschreiben bei RPM und begeben sich auf „Myths Of Fate“-Europatour

Während sich die Symphonic-Wikingerhorde Leaves’ Eyes auf Myths Of Fate-Europatournee befindet, verkündet sie stolz, dass ihre Flotte im Hafen des umtriebigen Metal-Labels Reigning Phoenix Music eingelaufen ist und dort festgemacht hat. Dank eines Paktes zwischen den beiden Fraktionen hat die deutsche Metal-Band dort ein neues Zuhause für ihre kommenden Veröffentlichungen gefunden.

Leaves’-Eyes-Gründer/-Sänger Alex Krull bezieht Stellung: „Was für fantastische Neuigkeiten und welch große Vorfreude: RPM und Leaves’ Eyes haben einen langfristigen Plattenvertrag geschlossen! Für mich persönlich ist das ein ganz besonderer Moment in der Karriere von Leaves’ Eyes, denn wir werden bei RPM mit all unseren Freundinnen und Freunden zusammenarbeiten! Wir können es nicht erwarten, es mit Sven, Jochen, Gerardo und der gesamten RPM-Familie richtig krachen zu lassen! Wir freuen uns alle tierisch auf die zukünftige Zusammenarbeit! Das süddeutsche Metal-Imperium schlägt zurück!“

„Es ist mir eine große Freude, Leaves’ Eyes, die Pioniere des Viking-Metal, bei uns willkommen zu heißen. Alex und ich haben unsere musikalischen Wurzeln in der Rockfabrik Ludwigsburg, einem Ort, der für viele Bands und Rock- sowie Metal-Projekte als Sprungbrett diente. Die Zusammenarbeit mit Freunden ist stets etwas Besonderes und das ist hier definitiv der Fall“, freut sich Labelbesitzer Sven Bogner.

RPM-Geschäftsführer Jochen Richert fügt hinzu: „Ich kenne Alex seit fast 40 Jahren, schon aus gemeinsamen Jugendzentrumszeiten. In verschiedensten Konstellationen arbeiten wir seid knapp 35 Jahren zusammen. Dementsprechend freue ich mich riesig, dass Leaves’ Eyes und Reigning Phoenix Music in Zukunft einen gemeinsamen Weg gehen. Es ist ein klassisches Beispiel von ‚Es kommt zusammen, was zusammengehört!‘“

2003 gegründet, gelang es Leaves’ Eyes, die Szene im Sturm zu erobern: Die Truppe traf mit ihrem erfrischenden Mix aus symphonischen Klängen und nordischen Geschichtselementen direkt den Nerv der Metal-Welt. Seitdem erschienen neun Studioalben der Band, mit denen sie sich eine stetig weiterwachsende Anhängerschaft erspielte, auf fünf verschiedenen Kontinenten auftrat, zahlreiche eigene Headlinetouren fuhr und die Bühnen der mitunter prestigeträchtigsten Festivals der Welt beehrte.

Doch damit nicht genug: Die Jahre zwischen ihren Studioplatten hielten Leaves’ Eyes keinesfalls vom Weiterschreiben ab, weshalb die Kombo jene ‚Lücken‘ immer wieder auch mit EPs füllte, die u.a. seltener zu hörende Seiten ihres Sounds, darunter Akustikaufnahmen, ans Tageslicht brachten. Die aktuelle Phase stellt dabei keine Ausnahme dar: Nachdem das Sextett mit seinem aktuellen Werk Myths Of Fate [2024] einmal mehr die deutschen (Platz 17) und schweizer Albumcharts (Platz 66) entern konnte, arbeitet es bereits emsig an einer brandneuen EP, die noch dieses Jahr via Reigning Phoenix Music auf den Markt kommen soll. Deren konkrete Thematik bleibt vorerst noch ein gut gehütetes Geheimnis, doch eines ist gewiss: Auch Leaves’ Eyes’ kommende Veröffentlichung wird ihrer musikalischen Abenteuerfahrt durch die nordische Sagenwelt ein spannendes neues Kapitel hinzufügen. Speichert die EP schon jetzt vorab: https://leaveseyes.rpm.link/ep2025PR

Wie erwähnt, hat die Band am Freitag in Aalborg, Dänemark ihre diesjährige Europatournee begonnen, um erneut sämtliche Symphonic- und Wikingerbegeisterte zu vereinen. Unter dem Banner Myths Of Fate treten zudem vielversprechende Supportacts auf: Nytt Land (06. bis 21. März), Ater (06. bis 21. März), Project Renegade (06. bis 13. März), Verderbnis (06. bis 13. März) und Halls Of Oblivion (14. bis 21. März). Den zweiten Abschnitt der Reise, der Leaves’ Eyes nach Stuttgart sowie für sechs Konzerte auf die iberische Halbinsel führen wird, wird die Truppe hingegen mit lokalen Vorbands bestreiten.

Infos & Tickets: https://www.leaveseyes.de/tour/

Leaves’ Eyes – Myths Of Fate Tour 2025

Präsentiert von The Flaming Arts Agency

w/ Nytt Land, Ater, Project Renegade, Verderbnis

07.03.2025 NL Arnhem – Willemeen

08.03.2025 DE Weinheim – Café Central

09.03.2025 BE Gent – Chinastraat

10.03.2025 DE Dortmund – JunkYard

11.03.2025 CH Aarburg – Musigburg

12.03.2025 IT Mailand – Legend Club

13.03.2025 AT Wien – Viper Room

w/ Nytt Land, Ater, Halls Of Oblivion

14.03.2025 RS Belgrad – Dom omladine

15.03.2025 RO Cluj-Napoca – FORM Space

16.03.2025 RO Bukarest – Quantic

17.03.2025 BG Sofia – Joy Station

18.03.2025 HU Budapest – Barba Negra

19.03.2025 PL Krakau – Hype Park

20.03.2025 PL Danzig – Drizzly Grizzly

21.03.2025 PL Warschau – Hydrozagadka

w/ lokalen Supports

29.03.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Club)

01.04.2025 ES Barcelona – Sala Upload

02.04.2025 ES Portugalete – Estudios Groove

03.04.2025 PT Porto – Hard Club

04.04.2025 PT Lissabon – RCA Club

05.04.2025 ES A Coruña – Sala Maladiva

06.04.2025 ES Madrid – Sala Nazca

24.05.2025 DE Nordhorn – North Metal Night

25. – 27.06.2025 CZ Spálené Poříčí – Basinfirefest

28.06.2025 DE Oschersleben – Rock & Metal Day’z

05.07.2025 DE Mülheim an der Ruhr – Castle Rock

18.07.2025 DE Greifenstein – Celtic Rock

Leaves’ Eyes sind:

Elina Siirala – Gesang

Alexander Krull |- Gesang

Florian Ewert – Gitarre

Luc Gebhardt – Gitarre

Dominik Prykiel – Bass

Nils Kreul – Schlagzeug

Mehr zu Leaves’ Eyes:

leaveseyes.de | Facebook | Instagram