Fiddler’s Green: veröffentlichen „The Songs That Built My Life“ feat. The O’Reillys & The Paddyhats

Wenn der Schweiß tropft, die Fiddle glüht und das Bier in Strömen fließt, dann weißt du: Das ist Irish Folkpunk! Und genau darum geht’s in The Songs That Built My Life, dem brandneuen, schallenden Tribut an die Songs, die unser Leben verändert haben! Fiddler’s Green und The O’Reillys And The Paddyhats haben ihre musikalischen Wurzeln tief in den Traditionals verankert – und jetzt lassen sie sie explodieren!

Ein Sturm aus treibenden Beats, rauen Stimmen und Melodien, die seit Generationen die Pubs erbeben lassen. Ein Song, in dem der Geist von Whiskey In The Jar, The Wild Rover und unzähligen anderen Klassikern weiterlebt – aber mit der ungezähmten Energie von zwei Bands, die wissen, wie man das Dach zum Beben bringt!

Am 7. März 2025 erschien The Songs That Built My Life – der Startschuss für zwei St. Patrick’s Day Touren, die euch keine Verschnaufpause lassen werden. Seid bereit für verschwitzte Nächte, durchgegrölte Refrains und einen wilden Ritt durch das Erbe des Irish Folk!

St. Patricks Daze 25:

14.03. Markneukirchen – Musikhalle

15.03. Potsdam – Lindenkeller