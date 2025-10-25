Fiddler’s Green: veröffentlichen neuen Track „Botany Bay“ feat. Jimmy Kelly

35 Jahre auf den Bühnen der Welt, unzählige Konzerte und ein einzigartiger Sound, der längst Kultstatus erreicht hat – Fiddler’s Green feiern ihr Jubiläum mit einem echten Highlight: der Single Botany Bay, aufgenommen gemeinsam mit keinem Geringeren als Jimmy Kelly. Die Idee zu diesem besonderen Duett entstand ganz beiläufig während einer Begegnung im Studio. Aus einem spontanen Austausch entwickelte sich die Vision, einen Song gemeinsam zum Leben zu erwecken, der wie kaum ein anderer für Abschied, Aufbruch und Hoffnung steht. Mit Botany Bay greifen Fiddler’s Green und Jimmy Kelly auf den traditionsreichen Song zurück, der von Pat, dem Auswanderer, erzählt. Seine Geschichte vom Abschied aus der Heimat und der ungewissen Reise nach Australien ist aktueller und berührender denn je.

Die neue Version verbindet all das, wofür Fiddler’s Green seit 35 Jahren stehen: treibende Rhythmen, irisch inspirierte Melodien, unbändige Spielfreude und eine Energie, die sofort überspringt. Jimmy Kellys markante Stimme fügt dem Ganzen eine besondere emotionale Tiefe hinzu – so entsteht eine kraftvolle Interpretation, die sowohl traditionelle Folk-Fans als auch ein modernes Publikum begeistert.

Mit Botany Bay setzen Fiddler’s Green ein musikalisches Ausrufezeichen zu ihrem Jubiläum. Der Song ist mehr als nur eine Single – er ist ein Stück lebendige Folkgeschichte, getragen von Freundschaft, Leidenschaft und der gemeinsamen Freude am Musizieren.

Und auch live will das Jubiläum gefeiert werden!

Fiddler’s Green – 35 Years Tour

präsentiert von EMP, Sonic Seducer, Slam und Rockantenne

mit Special Guest: Wüstenberg

21.11.2025 Jena – F-Haus

22.11.2025 Affalter – Zur Linde

27.11.2025 Wiesbaden – Schlachthof

28.11.2025 Münster – Skaters Palace

29.11.2025 Berlin – Columbia Theater

05.12.2025 Memmingen – Kaminwerk

06.12.2025 Köln – Carlswerk Victoria

07.12.2025 Hamburg – Markthalle

12.12.2025 Kaiserslautern – Kammgarn

13.12.2025 Dresden – Tante Ju

18.12.2025 München – Backstage Werk

19.12.2025 Leipzig – Anker

20.12.2025 Bremen – Modernes

28.12.2025 Stuttgart – LKA

29.12.2025 Nürnberg – Löwensaal

Und nächstes Jahr folgt die legendäre Acoustic Pub Crawl Tour 2026. 35 Jahre Fiddler’s Green müssen gemeinsam gefeiert werden.

Fiddler’s Green – Acoustic Pub Crawl

10.04.2026 Osnabrück – Rosenhof

11.04.2026 Bochum – Christuskirche

17.04.2026 Zwickau – Gasometer

18.04.2026 Regensburg – Airport

24.04.2026 Worpswede – Musichall

25.04.2026 Hameln – Sumpfblume

01.05.2026 Tübingen – Sudhaus

02.05.2026 Aschaffenburg – Colos-Saal

03.05.2026 Bayreuth – Zentrum

08.05.2026 Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus

09.05.2026 Potsdam – Lindenpark

15.05.2026 Karlsruhe – Substage

16.05.2026 Freiburg – Jazzhaus