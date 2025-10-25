Hallucinophonics: veröffentlichen neuen Song „Plague Doctor“ – eine psychedelische Reise zwischen Realität und Traum

Die britische Band Hallucinophonics meldet sich mit ihrem neuen Song Plague Doctor zurück – ein intensives Klangabenteuer, das die Grenzen zwischen Bewusstsein und Klangkunst weiter verschwimmen lässt.

Bekannt für ihre einzigartigen, bewusstseinserweiternden Soundlandschaften, bewegen sich Hallucinophonics an der Schnittstelle von Realität und Vision. Inspiriert von Pink Floyds kosmischen Klangreisen, der atmosphärischen Tiefe von Porcupine Tree und Tame Impalas psychedelischer Experimentierfreude, erschafft die Band Musik, die gleichermaßen als künstlerisches Statement wie als transzendentes Erlebnis funktioniert.

Der Name Hallucinophonics ist Programm: Die Band will das halluzinogene Erleben präzise durch Klang ausdrücken. Mit einer Mischung aus ätherischen Texturen, progressiven Songstrukturen und hypnotischen Rhythmen erkunden sie Themen wie Bewusstseinserweiterung und existenzielle Entdeckung.

Plague Doctor führt diesen Weg konsequent fort – ein Stück, das zwischen transzendenter Space-Rock-Ekstase und introspektiver Traumsequenz pendelt. Hallucinophonics laden mit ihrer Musik dazu ein, die Wirklichkeit durch andere Frequenzen zu erleben – und zu entdecken, dass die außergewöhnlichsten Reisen oft beginnen, wenn man einfach die Augen schließt und zuhört.

Plague Doctor ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.