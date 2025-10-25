Ronnie Romero am 21.10.2025 im Hirsch in Nürnberg

Event: Convergence Tour 2025

Künstler: Ronnie Romero

Ort: Nürnberg, Hirsch

Datum: 21.10.2025

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Besucher: ca. 300

Einen Rockabend vom Feinsten bieten Ronnie Romero und Gus G. heute im Nürnberger Hirsch. Die beiden haben sich auf den Weg gemacht, um die Welt mit bekannten Rocksongs von Rainbow, Dio, Black Sabbath und natürlich Ozzy Osbourne zu verzaubern.

Die Convergence-Tour, die durch Europa führt, hat in Nürnberg ihren Tourstart – und 300 Fans sind dem Aufruf gefolgt. Leider ist die Vorband – Last Temptation – nicht mit an Bord, dafür darf Gus G., seines Zeichens ehemaliger Lead-Gitarrist von Ozzy Osbourne und der kreative Kopf von Firewind, zusammen mit Basser Andrea Arcangeli ein kleines Instrumental Set zum Einstieg um 20 Uhr vom Stapel lassen. Dann darf der Meister himself, Ronnie Romero, ran. Energiegeladen, voller Schwung und Lust an der Musik und an den Songs: So kennt man den Frontmann von Rainbow, der ehemaligen Stimme von Michael Schenker Group und Mitglied der Heavy-Metal-Supergroup Elegant Weapons.

Elegant und zugleich rockig präsentiert er einen Kracher nach dem anderen den begeisterten Fans, bei dem nicht nur Coversongs, sondern auch Lieder der Soloalben von Ronnie Romero oder Gus G. zu hören sind. Ronnies erstes Soloalbum Too Many Lies, Too Many Masters erschien 2023, das zweite Werk wurde im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Gus G. kann schon auf vier Soloalben zurückblicken und erntete damit großartige Kritiken.

Mit im Set sind dabei: Force Majeure, Quantum Leap, Castaway On The Moon, Chased By Shadows, Redemtion, I Am The Fire, Destiny Is Calling oder Fearless. Immer mit einem Lächeln auf den Lippen heizt Ronnie mit seinen Jungs den Fans gut ein, animiert sie zum Mitmachen, und die Stimmung ist von Anfang an bestens. Es liegt einfach Magie an diesem Abend in der Luft – und die Besucher geben sich dieser besonderen Stimmung gerne hin.

Bei den Coversongs dürfen The Mob Rules und War Pigs (Black Sabbath), Kill The King und Stargazer (Rainbow), Cold Sweat (Thin Lizzy) und natürlich die Ozzy-Songs Bark At The Moon oder Shot In The Dark nicht fehlen.

Das Projekt ist bereits 2024 mit Erfolg gestartet – und auch jetzt zeichnet sich ab, dass die zwei Ausnahmekünstler die deutschen und europäischen Hallen rocken werden. Der eine singt die Perlen der Rockgeschichte – und der andere spielt sie. Eine bessere Kombi kann es nicht geben. Ein Abend, der nach einer Wiederholung schreit – ich bin auf jeden Fall wieder dabei!