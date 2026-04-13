Profiler: veröffentlichen neue Single „Late Again“ – Zwischen Aufbruch und Vergangenheit

Die britische Alternative-Band Profiler meldet sich mit neuer Musik zurück: Ihre aktuelle Single Late Again ist ab sofort verfügbar und setzt ein emotionales Statement zum Frühlingsbeginn.

Der Song versteht sich als eindringliche Hymne für alle, die zwischen Vergangenheit und Zukunft stehen. Entstanden während des Übergangs ins neue Jahr, fängt Late Again eine besondere kreative Spannung ein: den inneren Konflikt zwischen dem Wunsch nach einem Neuanfang und dem Festhalten an alten Identitäten.

„Es geht um diese Reibung“, erklärt die Band. „Der Song handelt davon, im Leben voranzukommen und gleichzeitig zu lernen, sein altes Ich loszulassen. Es ist ein Prozess des Häutens.“

Mit der Veröffentlichung knüpfen Profiler an den starken Erfolg ihrer 2025 erschienenen EP Masquerading Self an. Die Platte markierte einen wichtigen Meilenstein für das Quartett aus Bristol – als erste größere Independent-Veröffentlichung und als kraftvolles Zeichen einer Nu-Metal-Wiederbelebung.

Mit Late Again setzen Profiler ihren Aufwärtstrend fort und unterstreichen ihren wachsenden Einfluss in der britischen Alternative-Szene.

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