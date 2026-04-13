HollywoodPkr VAMPits: entfesseln ein Glam-Rock-Feuerwerk mit „School’s Out ReVampd“

HollywoodPKR VAMPits veröffentlichen mit School’s Out ReVampd eine laute, rebellische und neongetränkte Glam-Rock-Hymne – gemacht dafür, bei heruntergelassenen Fenstern voll aufgedreht zu werden. Angetrieben von shreddenden Gitarren, mitreißenden Gang-Vocals, klatschenden Beats und einer Attitüde direkt aus den 80ern, fängt der Track exakt den Moment ein, in dem die letzte Schulglocke läutet und sich Freiheit wie ein Adrenalinschub entfaltet.

Mit seinem spielerischen Charakter, der cineastischen Produktion und einem energiegeladenen Arrangement verbindet School’s Out ReVampd die klassische Glam-Rock-DNA mit modernem Punch – ein Markenzeichen des sich stetig weiterentwickelnden Neon-Cinematic Sounds von HollywoodPKR VAMPits.

Humor, Attitüde und eine elektrisierende Persönlichkeit machen den Song zu einem klaren Highlight für Party-Rock-, Glam-Revival- und Rock-Editorial-Playlists.

Das überarbeitete Cover-Artwork greift konsequent die Neon Cowboy Rock-Ästhetik auf: kräftige Farben, rebellische Energie und eine visuelle Identität, die perfekt zur explosiven Klangwelt des Tracks passt.

School’s Out ReVampd ist kompromissloser Spaß – ein Rock-’n’-Roll-Ventil, das gar nicht erst versucht, etwas anderes zu sein.

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