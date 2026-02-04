Sensational Alex Harvey Band: veröffentlichen „Good Evening Boys & Girls“ als CD Box

Es gab nie eine Band wie die Sensational Alex Harvey Band. Sie spielten nicht einfach nur Konzerte – sie machten jeden Veranstaltungsort zu ihrem Revier, erzählten Geschichten, rissen Witze und brachten die Halle zum Beben. Schottland hat viele Musiklegenden hervorgebracht, aber die SAHB ist etwas ganz Besonderes: eine Band, deren Mythos Abend für Abend von der Bühne, von Schweiß, Selbstbewusstsein und messerscharfer Präzision herrührte.

Good Evening Boys & Girls ist der bisher umfassendste Versuch, diesen Zauber einzufangen. Diese 21-CD-Box vereint 16 bisher unveröffentlichte Live-Auftritte und zeichnet die Geschichte der Band von ihren Anfängen im Marquee 1973 bis zu ihrer letzten Phase in Originalbesetzung nach. Es ist eine Reise durch Ballsäle, Stadthallen, Theater und Festivals – London, Newcastle, Glasgow, New York, Berlin, Reading – und die legendäre Weihnachtsshow im Glasgow Apollo von 1975, über die in Fankreisen schon lange gesprochen wird und die nun endlich ans Licht gekommen ist.

Vieles stammt direkt von der Quelle: Soundboard- und Radioaufnahmen, sorgfältig remastert von Pete Reynolds (Mott The Hoople, Fleetwood Mac, Wishbone Ash), um ihren Biss und ihre Atmosphäre zu bewahren. Man hört die Band so, wie Crew und Publikum sie hörten – rau, flexibel, unberechenbar und ganz sie selbst. Das ist SAHB pur, ohne Schnickschnack, und genau so muss es sein.

Good Evening Boys & Girls – Trackliste:

Marquee Club London 1973 Rainbow London 1974 Mayfair Newcastle 1974 Syracuse, NY Autumn 1974 Electric Ladyland NY 1974 Mayfair Ballroom Newcastle 1975 Guildhall, Preston 1975

8/9. Free Trade Hall, Manchester 1975

10/11. City Hall Sheffield 1975

12/13. ‚Yes‘ Open Air Concert Stoke-On-Trent 1975

14/15. Apollo, Glasgow 1975 New Victoria London 1975

17/18. New Victoria London 1975 Free Trade Hall Manchester 1976 Neue Welt Berlin 1976 Reading Festival 1977

Die Box enthüllt auch die Geschichte hinter dem Sound. Ein 144-seitiges Hardcover-Buch erzählt sie anhand unveröffentlichter und seltener Fotos von Ian Dickson, Barry Plummer, Janet Macoska, Steve Emberton, Dick Barnatt, Michael Putland, Kevin Cummins und anderen, ergänzt durch neue Anmerkungen des langjährigen Harvey-Historikers Martin Kielty. Viele der Erinnerungsstücke – Poster, Ausweise, Erinnerungsstücke und Schätze – stammen aus Ted McKennas Privatarchiv und der bemerkenswerten Sammlung von Martin Davies und bieten einen Einblick in das Arbeitsleben einer Band, die so intensiv lebte, wie sie spielte.

Ein Nachbau des Programms des Glasgow Apollo und ein signiertes Foto von Zal Cleminson und Chris Glen vervollständigen das Set – passenderweise, da die Box in enger Zusammenarbeit mit Zal Cleminson, Chris Glen, dem Soundarchitekten Dave Batchelor und den Nachlassverwaltern von Alex, Ted und Hugh McKenna entstand.

Für langjährige Fans ist Good Evening Boys & Girls eine Gelegenheit, in die Zeit zurückzukehren, als SAHB zu SAHB wurden. Für alle Neulinge ist es eine Einladung in eine Welt, in der Theater auf die Härte des Straßenlebens trifft, in der Humor neben Herzschmerz steht und in der eine Gruppe von Musikern jeden Abend einem einzigartigen Frontmann in die Wildnis folgt.