Tailgunner: veröffentlichen neue Single „War In Heaven“ feat. Adam Wakeman + Video

„Tailgunner verkörpern alles, für das der Heavy Metal steht.“ – Gitarren-Legende K.K. Downing

Wenige Tage vor dem Release ihres zweiten Albums Midnight Blitz feuern Tailgunner noch mal aus allen Rohren. Kein gutes Metal-Album ist komplett ohne Ballade, und die neue Single War In Heaven zementiert die Vielseitigkeit der jungen Band aus dem Heimatland des Heavy Metal. Produzent K. K. Downing ist außerdem nicht die einzige Genre-Legende, mit der Tailgunner für den Song zusammengearbeitet haben: Auf War In Heaven ist Adam Wakeman (Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Deep Purple), der kürzlich den Grammy für die Beste Rock Performance für den Auftritt bei Black Sabbaths Back To The Beginning Happening gewonnen hat, an den Synths zu hören. Das Feature verbindet auf epische Weise die Lücke zwischen eindrucksvoller Achtziger-Huldigung und dem jugendlichen, zeitgenössischen Spirit des Quintetts. Midnight Blitz erscheint diesen Freitag, 6. Februar, über Napalm Records.

Tailgunner über War In Heaven:

„Wenn der legendäre K. K. Downing nach einer Ballade verlangt, lässt man ihn nicht hängen. Dieser Song hat es in sich! Wir haben alles gegeben und Adam Wakeman (Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Deep Purple) für die Synths engagiert, um mit War In Heaven einen Klassiker für die Ewigkeit zu schreiben, genau wie die Balladen der Achtziger von Bands, die wir heute noch immer lieben. Und wie es sich in den Fußstapfen dieser Giganten gehört, ist keine Ballade vollständig ohne ein mitreißendes Gitarrensolo, das bereit ist, in die Geschichtsbücher einzugehen – War In Heaven ist da keine Ausnahme.“

Tailgunner lassen ihr zweites Album Midnight Blitz am 6. Februar via Napalm Records auf die Szene los. Stark vom klassischen Heavy-Metal-Sound beeinflusst, haben sich Tailgunner die Unterstützung ihrer Helden gesichert: Nachdem sie als Vorgruppe von KK’s Priest einen bleibenden Eindruck hinterließen, übernahm der legendäre Gitarrist K. K. Downing die Produktion von Midnight Blitz – eine seltene Ehre. Ebenso wie einst ihre Einflüsse hat die junge Band den Blick fest nach vorne gewandt. Dabei entwickeln sie ihren Sound ohne je Kompromisse stetig fort – Heavy Metal in Reinform!

Tailgunner live 2026:

Tour Support for Fozzy’s Eyes On You Tour

06.02.26 EN – Brighton, England / Chalk

07.02.26 EN – Margate, England / Dreamland

08.02.26 EN – Manchester, England / The Ritz

10.02.26 EN – Norwich, England / Epic Studios

11.02.26 EN – Bradford, England / Nightrain

13.02.26 EN – Nottingham, England / Rock City

14.02.26 SC – Glasgow, Scotland / TV Studios

15.02.26 EN – Newcastle, England / Boiler Shop

17.02.26 WL – Cardiff, Wales / Tramshed

18.02.26 EN – Torquay, England / The Foundry

19.02.26 EN – Southampton, England / The 1865

20.02.26 EN – London, England / Electric Ballroom

21.02.26 EN – Wolverhampton, England / KK’s Steel Mill

Supporting Accept on their Half A Century Of Metal Tour:

27.08.26 EN – Wolverhampton / KK’s Steel Mill

28.08.26 EN – London / Indigo at the O2

Summer Festivals 2026:

05.06.26 IS – Stykkishólmur / Sátan Festival

06.06.26 SE – Sölvesborg / Sweden Rock Festival

07.06.26 NO – Trondheim / Trondheim Rocks Festival

13.06.26 UK – Donington Park / Download Festival

26.06.26 CZ – Spálené Poříčí / Basinfire Fest

27.06.26 DE – Dischingen / Rock Am Härtsfeldsee

04.07.26 DE – Ballenstedt / Rock Harz

18.07.26 UK – Maidstone / Maid of Stone Festival

06.08.26 ES – Villena / Leyendas Del Rock

08.08.26 BE – Kortrijk / Alcatraz

09.08.26 DE – Geiselwind / Keep It True Legions Festival

15.08.26 NL – Eindhoven / Dynamo Metal Fest

21.08.26 DE – Pellingen / Hells Pells Festival

05.09.26 UK – Coventry / Hella Rock Festival (Coventry Empire)