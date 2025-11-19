Alcatraz 2026: gibt 32 neue Acts bekannt und kündigt 100 zusätzliche Wohnmobilstellplätze an

Der Winter hat zwar noch nicht richtig begonnen, aber die achtzehnte Ausgabe des Alcatraz Metal Festivals – die im nächsten Sommer stattfindet – ist mit 32 weiteren Top-Acts bereits fast vollständig angekündigt.
Ebenfalls mit dabei: Primus, Crowbar, Health, Pentagram, Masterplan, Firewind, Misþyrming und Nergal, Funeral Dress, Cyclone, Cowboys & Aliens, Mortal Sin, Wings Of Steel, Witch Club Satan, Tailgunner, The Troops of Doom, Insanity Alert, Nefarious, Graphic Nature, Izegrim, Aeveris, Hemelbestormer, Hope Erodes, Your Highness, Ronker, Modder, A Thousand Sufferings, Sons of Lioth, Divided, Poseydon, Encounters, Turpentine Valley, Steengruis.
Sie alle treten auf dem größten Heavy-Festival der Benelux-Region auf, das vom Donnerstag, dem 6. August, bis Sonntag, dem 9. August 2026, in Kortrijk stattfindet.
Neu 2026: Die Hauptbühne, die Prison Stage, öffnet bereits am Donnerstag statt am Freitag – und wie in den Vorjahren findet das gesamte Festival am Donnerstag ausschließlich abends statt. Tickets hier sichern!
Tagestickets (sowohl reguläre als auch VIP-Tickets) sind auf der Alcatraz– Website erhältlich. Entgegen dem allgemeinen Trend sind die Preise für Tagestickets niedriger als im Jahr 2025.
100 zusätzliche Wohnmobilstellplätze!
Haben Sie Ihre Chance verpasst, stilvoll auf Alcatraz zu campen? Gute Neuigkeiten – wir haben 100 zusätzliche Wohnmobilstellplätze freigegeben! Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und genießen Sie ultimativen Komfort direkt neben dem Trubel.