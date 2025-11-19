Alcatraz 2026: gibt 32 neue Acts bekannt und kündigt 100 zusätzliche Wohnmobilstellplätze an

Der Winter hat zwar noch nicht richtig begonnen, aber die achtzehnte Ausgabe des Alcatraz Metal Festivals – die im nächsten Sommer stattfindet – ist mit 32 weiteren Top-Acts bereits fast vollständig angekündigt.

Ebenfalls mit dabei: Primus, Crowbar, Health, Pentagram, Masterplan, Firewind, Misþyrming und Nergal, Funeral Dress, Cyclone, Cowboys & Aliens, Mortal Sin, Wings Of Steel, Witch Club Satan, Tailgunner, The Troops of Doom, Insanity Alert, Nefarious, Graphic Nature, Izegrim, Aeveris, Hemelbestormer, Hope Erodes, Your Highness, Ronker, Modder, A Thousand Sufferings, Sons of Lioth, Divided, Poseydon, Encounters, Turpentine Valley, Steengruis.

Sie alle treten auf dem größten Heavy-Festival der Benelux-Region auf, das vom Donnerstag, dem 6. August, bis Sonntag, dem 9. August 2026, in Kortrijk stattfindet.

Neu 2026: Die Hauptbühne, die Prison Stage, öffnet bereits am Donnerstag statt am Freitag – und wie in den Vorjahren findet das gesamte Festival am Donnerstag ausschließlich abends statt. Tickets hier sichern!

Tagestickets (sowohl reguläre als auch VIP-Tickets) sind auf der Alcatraz– Website erhältlich. Entgegen dem allgemeinen Trend sind die Preise für Tagestickets niedriger als im Jahr 2025.

Quelle: Alcatraz Open Air

100 zusätzliche Wohnmobilstellplätze!

Haben Sie Ihre Chance verpasst, stilvoll auf Alcatraz zu campen? Gute Neuigkeiten – wir haben 100 zusätzliche Wohnmobilstellplätze freigegeben! Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und genießen Sie ultimativen Komfort direkt neben dem Trubel.