Grievr: veröffentlicht neue Single „Sever“

Der Alt-Rock/Post-Hardcore-Künstler Grievr meldet sich mit einer kraftvollen neuen Single zurück: Sever, jetzt verfügbar auf Spotify, Apple Music und YouTube Music. Der Song vereint die raue Dringlichkeit von Thrice mit der melodischen Energie von Lower Definition und taucht tief in die emotionalen Nachwirkungen des Träumens ein – nur um zu erkennen, dass manche Träume nicht für die Ewigkeit bestimmt sind.

„Ich wollte über etwas schreiben, womit sich viele Menschen identifizieren können“, sagt Grievr. „Das Erreichen eines Traums, den man für unerreichbar hielt – nur um dann festzustellen, dass er nicht von Dauer ist.“

Getragen von rohen Gitarrenklängen, emotional aufgeladenem Gesang und vielschichtigen Dynamiken, erforscht Sever die Spannung zwischen Festhalten und Loslassen. Der Song entstand in einer entscheidenden persönlichen Umbruchsphase und spiegelt den inneren Konflikt wider, etwas hinter sich zu lassen, das einst unverzichtbar schien – um Raum für Neues zu schaffen, auch wenn der Weg dorthin ungewiss ist.

Sever ist die zweite Single aus der kommenden EP Every End We Begin, die im November erscheinen soll. Das Projekt verspricht eine tiefgehende Auseinandersetzung mit Themen wie Identität, Abschluss und Neuanfang – alles in Grievrs charakteristischem Mix aus Härte und Verletzlichkeit.