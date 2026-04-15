Abrams: brandneues Album erscheint am 17.04. über Blues Funeral Recordings

Die aus Denver, Colorado stammenden Abrams, die Meister des Heavy Rock und des lauten Wahnsinns, präsentieren in Zusammenarbeit mit dem Decibel Magazine ihr neues Studioalbum Loon, das am 17. April über Blues Funeral Recordings veröffentlicht wird.

Angesichts des drohenden Niedergangs des amerikanischen Idealismus und des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist die ätherische Atmosphäre von Abrams von einer vibrierenden, explosiven Wut durchdrungen. Die erdrückende Hoffnungslosigkeit und das Chaos dieser Zeit haben sie mit erschütternder Intensität erfüllt. Dringlich und aggressiv, ist ihr neues Album Loon bissig, wütend und von vernichtender Energie durchdrungen. Sehnsüchtige Melodien verzerren sich zu Dissonanz und Aggression. Kristallklare Schönheit wird von Bitterkeit und Wut durchdrungen.

Die Band streamt das vollständige Album bei Decibel. Seht euch hier das Visualizer-Video an:

Ihre eingängigen Melodien sind nicht verschwunden, und immer wieder blitzen hoffnungsvolle Momente auf. Doch es ist klar, dass Abrams, wie viele von uns, wütend sind. Verzweifelt und brodelnd ist dies eine unwiderstehliche, frenetische Abrechnung einer Band, die sich weigert, nachzugeben und ihren Platz in den Rock- und Heavy-Metal-Archiven neben Converge, Cave In, Helmet oder Basement findet.

Abrams fliegen diesen Frühling für ihre erste UK-Tournee nach Übersee, inklusive eines mit Spannung erwarteten Auftritts beim Desertfest London:

16.05. – London, UK @ Desertfest London

17.05. – Bridgwater, UK @ Cobblestones w/ Hashtronaut

18.05. – Bournemouth, UK @ Bear Cave w/ Solace und Midhaven

19.05. – Bristol, UK @ The Gryphon w/ High Desert Queen

Abrams entfesseln eine kathartische Mischung aus treibenden Rhythmen, kraftvollem Gesang und verträumter Atmosphäre. Die Band verschmilzt Melodie und Dissonanz und beherrschen Elemente aus Heavy Rock, Shoegaze, Grunge und Hardcore mit Leichtigkeit und Virtuosität. So entsteht ein bittersüßer, vertrauter Sound, der gleichzeitig dringlich nach vorn blickt. Ihre eingängigen, markanten Riffs erinnern an die Alternative-Rock-Ikonen Hum und Quicksand, doch diese facettenreiche Mischung an Einflüssen ist nur ein Teil von Abrams. Das Quartett, das bereits mit Dozer, Unsane, KEN Mode, King Buffalo, Khemmis und Emma Ruth Rundle die Bühne teilte, strebt stets nach unvergesslichen Live-Auftritten. Als Speerspitze der Rockszene aus Denver schlossen sich Abrams 2024 dem einflussreichen Label Blues Funeral Recordings an, um ihr wegweisendes Album Blue City zu veröffentlichen.

Abrams online:

Zachary Amster – Gitarre, Gesang

Taylor Iversen – Bass, Gesang

Ryan DeWitt – Schlagzeug

Graham Zander – Gitarre

Abrams online:

https://www.facebook.com/abramsrock

https://www.instagram.com/abramstheband/