Leaves’ Eyes am 19.03.2024 im Hirsch Nürnberg

Event: Myths Of Fate Tour 2024

Künstler: Catalyst Crime, Metalite, Northtale, Leaves’ Eyes

Ort: Nürnberg, Hirsch

Datum: 19.03.2024

Kosten: ca. 28 €

Genre: Power Metal, Symphonic Metal

Besucher: ca. 250

Link: https://www.leaveseyes.de/

Northtale

Leaves Eyes Intro Eternal Flame Higher Only Human Time To Rise Midnight Bells Shape Your Reality Everyone’s A Star Chain Of The Golden Horn Hammer Of The Gods Across The Sea Serpents And Dragons Edge Of Steel Who Wants To Live Forever Sign Of The Dragonhead Realm Of Dark Waves My Destiny Swords In Rock Hell To The Heavens Farewell Proud Men Forged By Fire

Leaves’ Eyes sind zurück – und das powervoller denn je. Vier Jahre nach The Last Viking

Derzeit ist die Band um Sänger und Mastermind Alex Krull mit ihrer neuesten Schöpfung Myths Of Fate wieder „on the Road“, um mit ihren Fans nicht nur die neue CD, sondern auch das 20-jährige Bandbestehen zu feiern.

Als Einheizer fungieren gleich drei Bands: Catalyst Crime, Metalite und Norththale.

Leider haben wir die erste Band, Catalyst Crime, verpasst, die bisher erst fünfmal aufgetreten ist und in Nürnberg zudem ihren ersten Auftritt in Deutschland hat. Die Symphonic Metaller mit ihrer Frontfrau Zoe Marie Federoff stellen gerade ihr aktuelles Album mit dem gleichen Namen vor. Kein anderer als Alexander Krull hat die amerikanisch/kanadische Band unter seine Fittiche genommen und die Bewertungen sind gut. Während des Abends kommen wir mit Zoe ins Gespräch, die voll des Lobes über den Nürnberger Hirsch und das Publikum ist. Die Tour ist bisher ein voller Erfolg und alle Bands sind motiviert und engagiert dabei. Am Ende schenkt sie uns ihr neues Album, das wir uns später auf der Heimfahrt anhören.

Dafür können wir dann frischen, melodischen Powermetal von Metalite aus Schweden genießen, die auch gerne elektronische bzw. sphärische Einflüsse in ihre Songs einfließen lassen. Acht Jahre ist die Band bereits auf dem Metalmarkt und hat mit Sängerin Erica Ohlsson die perfekte Stimme für ihre Songs gefunden. Unter anderem präsentieren sie in ihren vierzig Minuten ab 20:20 Uhr Far From The Sancuary, Afterlife und Cloud Connected. Das Publikum geht gut mit, obwohl bestimmt viele die Band noch nicht kennen, aber Erica und ihre drei Jungs an der Front, allen voran Bassist Robert Majd, heizen der Menge richtig schön ein. Man muss einfach mitmachen. Besonders cool finde ich persönlich, dass die Band eine Drummerin hat – was nicht so oft in der Metalszene vorkommt. Gleich vier Songs gibt es vom aktuellen Album, ihrem Dritten A Virtual World: Cyberdome, New Generation, Blazing Skies, Disciples Of The Stars, bevor die Band für NorthTale die Bühne räumen. Später trifft man die sympathische Band noch am Merchandise Stand. Sie zeigen sich sehr von Deutschland, dem Hirschen, dem Gig und dem Publikum begeistert.

Von NorthTale bekommt man gehörig was auf die Ohren, jetzt darf mal ein Mann rein. Die „Muskelmänner“ haben das Publikum schnell im Griff und schleudern ein hartes Powermetalbrett in die Menge. Manchmal macht das Mikro nicht so mit, wie Sänger Guilherme Hirose will, aber das wird mit Anfeuerungsrufen überspielt. Der Charmingfaktor für die schwedisch-amerikanische Band ist einfach zu groß und das Publikum ist begeistert. Dieses Jahr ist die Band schwer am Touren und die Tournee mit Leaves’ Eyes ist nur eine davon. Sie präsentieren hauptsächlich Songs ihres letzten Werkes Eternal Flame (von 2021) in ihrer halben Stunde Spielzeit und krönen den Gig zu einer „Special Night“

Und das ist sie auch – geprägt von Melodic- und Powermetal, wo endlich mal die Frauenquote gestimmt hat!

Leaves’ Eyes standen und stehen für powervollen, epischen Symphonic Metal, gepaart mit Folk, Gothic und klassischer Musik – und erobern damit die Kontinente. Die finnische Sängerin Elina Siirala, seit 2016 Frontfrau der Band, passt mit ihrer kraftvollen Sopranstimme perfekt zum Growlgesang von Alexander Krull. Vervollständigt werden die Zwei von Micki Richter (Gitarre, Bass), Luc Gebhardt (Gitarre) und Joris Nijenhuis (Drums), die mit harten und rauen Riffs den Songs die richtige Energie geben.

Knappe 90 Minuten Showvergnügen gibt es mit der deutschen Formation, bei der Alexander Krull immer wieder das Publikum nach vorne anpeitscht und animiert. Das opulente Bühnenbild nebst sechs Kriegern in voller Montur lässt die Bühne samt Band fast platzen. Geschickt nutzt man aber kleine Pausen zwischen den Liedern, um die Krieger oder gar auch mal Herrn Krull von der Bühne zu lotsen, um den Fokus auf die Sängerin zu lenken. Bereits das zweite Lied ist von der neuen CD, Hammer Of The Gods, dann folgen nacheinander Across The Sea, Serpents And Dragons, Edge Of Steel und die neue Single-Auskopplung Who Wants To Live Forever – aber nicht zu verwechseln mit der Hymne von Queen. Krull hält eine flammende Rede über ihre Auftritte in 71 Nationen, wo es, aufgrund der Metalcommunity nie Krieg oder Rassismus gab. Und auch Corona hat gezeigt, so der Mastermind: „Gemeinsam übersteht man alle Krisen.“ Edge Of Steel wird dann zu Franconian Steel – denn die Warriors sind heute in Nürnberg! Und das sind sie auch. Lautstark wird mitgesungen und mitgemacht – Alex bestimmt, die Menge gehorcht. Krull ist voll des Lobes über seine „Nürnberger Freunde“ und die werden auch immer wieder mit Aktionen rund um die Bühne belohnt wie mit kleinen Kampfszenen der Krieger, Rauchsäulen oder einem Alexander Krull, der sich selbst mit Helm und Schwert präsentiert.

Realm Of Dark Waves ist ebenfalls vom neuen Album, die restlichen Songs lehnen sich an die nie stattgefundene Tour The Last Viking an, wie My Destiny, Swords In Rock oder Hell To Heaven.

Nach Forget By Fire zieht die Band mit von der Bühne – unter dem tosenden Applaus ihrer rund 250 Fans, die den Weg in den Nürnberger Hirsch gefunden haben.