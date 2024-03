P.O.D.: veröffentlichen „Lies We Tell Ourselves“ Video

Die mit Platin ausgezeichnete Rockband P.O.D. – Sonny Sandoval [Gesang], Marcos Curiel [Gitarre] und Traa Daniels [Bass] – veröffentlicht am 3. Mai über Mascot Records ihr 11. Album Veritas.

Mit Lies We Tell Ourselves bringt die Band einen weiteren Song vorab heraus.

“In diesem Song schwingt der Kampf und die Hoffnung mit, die uns davon abhält, wirklich zu glauben, dass die „Lügen in uns selbst““, sagt Curiel.

Letzten Herbst hat die Band das Video zu Drop mit Lamb Of God-Sänger Randy Blythe veröffentlicht. Veröffentlicht, gefolgt von der Single Afraid To Die, mit Jinjer-Sängerin Tatiana Shmayluk. Letzten Monat veröffentlichte die Band auch das Video zu I Won’t Bow Down, einem weiteren Song aus ihrem demnächst erscheinenden Album. Diese Tracks haben zusammen bereits zwölf Millionen Streams erreicht!

Für den kommenden Sommer sind mehrere Auftritte bei europäischen Festivals gebucht, darunter Nova Rock (AT), Dissonance Festival (IT), Summerside (CH), Graspop (BE), Topfest (SK) und Fajtfest (CZ).

Nächsten Monat wird die Band eine Nordamerika-Tournee antreten. Bad Wolves, Norma Jean und Blind Channel werden als Support auftreten.