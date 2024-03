Perchta: enthüllen freizügige Video-Single „Vom Verlånga“ aus dem kommenden neuen Album „D’Muata“

Die Folk-Black-Metal-Sensation Perchta enthüllt das freizügige Video Vom Verlånga (About The Desire) als erste Single aus dem kommenden zweiten Album D’Muata (The Mother) der Tiroler, das am 14. Juni 2024 erscheinen soll.

Die zensierte Version des Videoclips kann ab sofort hier angesehen werden:

Video Credit

Kamera und Licht: Oliver K.

Darsteller: Neralia & Markus

Assistenz am Set: Klara

Konzept: Frau Percht & Cartismandua

Regie & Schnitt: Cartismandua

Eine unzensierte Version wird zu gegebener Zeit auf einer geeigneten Plattform veröffentlicht werden.

D’Muata hier vorbestellen:

http://lnk.spkr.media/perchta-dmuata

Perchta Kommentar: „Society’s distorted view on sexuality is often further twisted by patriarchal bias, and the representation of the female body regularly comes with a one-dimensional perspective“, schreibt Frontfrau Frau Percht. „The song and video of Vom Verlånga narrate an authentic tale of wild lust and an intimate joining of woman and man on every level of being.“

D’Muata-Manifest

Die weibliche Sexualität wurde viel zu lange als ein großes Geheimnis betrachtet. Jahrhundertelang war der weibliche Körper von einem Tabu umgeben. Es spricht Bände, dass es bis zum Jahr 2022 dauerte, bis ein medizinischer Experte endlich darauf hinwies, dass die Klitoris selbst in Biologie-Lehrbüchern nur unvollständig und nur mit ihrem kleinsten sichtbaren Teil dargestellt wurde. Der weibliche Schambereich wurde offensichtlich als zu unbedeutend erachtet, um sowohl in der medizinischen Welt als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen angemessen dargestellt zu werden.

Durch diese Art der Zensur wurde den Frauen das Verständnis und die Kenntnis ihrer eigenen Körperfunktionen vorenthalten. Auch heute noch wird der Erregung und Ejakulation von Frauen jenseits der verzerrenden Grenzen der Pornografie wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt.

Deshalb ist es wichtig, das weibliche Begehren mit seiner vielfältigen Sinnlichkeit und Wildheit ohne künstliche Zwänge darzustellen und die Aufmerksamkeit auf die Schönheit und das Wunder des natürlichen weiblichen Körpers zu lenken. Ein stärkerer Fokus auf Empowerment, Selbstliebe, individuelle Autonomie und Freiheit von Frauen ist dringend notwendig.

Veraltete, manipulative Konstrukte über Frauen und ihre Sexualität, die von vielen Medien und in der Gesellschaft propagiert werden, müssen aufgebrochen werden. Die Welt muss dringend weg von oberflächlicher Selbstdarstellung, Assimilation und ständigem Druck zur „Optimierung“ des weiblichen (und männlichen) Körperbildes hin zu Authentizität und einem gesunden Selbstwertgefühl.

D’Muata – Tracklist:

1. Vom Verlånga

2. Ois Wås Ma San

3. Heiliges Bluat

4. Hebamm

5. D’Muata

6. Wehenkanon

7. Ausbruch

8. Långtuttin & Stampa

9. Mei Dianä Mei Bua

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Release-Datum: 14.06.2024

Style: Folk Black Metal

Label: Prophecy Productions

Gitarrenarrangement: Loda und Gsell

Aufnahmen und Bearbeitung der Rhythmus- und Leadgitarre: in Lodas Heimstudio

Produktion, Aufnahme und Schnitt:

Fabio D’Amore bei Synonym of Sound, Silz (AT)

Mixing:

Staffan Karlsson im The Sweetspot, Halmstad (SE)

Fabio D’Amore bei Synonym of Sound, Silz (AT)

Mastering:

Mika Jussila in den Finnvox Studios, Helsinki (FI)

Covergestaltung: Lisa Schubert (Vinsterwan)

Grafische Gestaltung: Janus Net-Works

Verfügbare Formate:

D’Muata ist als 76-seitiges Hardcover-CD-Artbook mit Bonus-DVD, als ltd. smoke clear & black marbled Vinyl-LP, als black Vinyl-LP und als Digisleeve-CD erhältlich.

Das Bild einer einsamen Frau, die in einem abgelegenen alpinen Bergort buchstäblich am Rande der Zivilisation lebt, ruft starke Assoziationen hervor, von denen „Hexe“ wohl eine der ersten ist. Eine unabhängige Frau, die selbstbewusst und frei in ihrem Handeln, ihrer Sexualität und ihrer Selbstbestimmung ist, widerspricht immer noch den kollektiven Erwartungen unserer Gesellschaft.

Mit Perchtas zweitem Album D’Muata, was aus dem österreichischen Dialekt übersetzt „Die Mutter“ bedeutet, haben Mastermind und Sängerin Frau Percht und ihre Band ein feministisches Manifest in einem folkloristisch geprägten Black Metal Kontext geschaffen. Weiblichkeit in all ihren Facetten ist in diesem Genre eher ein Nischenthema, obwohl sie ein untrennbarer Bestandteil alles Menschlichen und der natürlichen Welt um uns herum ist.

Alle Mitglieder von Perchta arbeiten auf die eine oder andere Weise mit natürlichen Materialien, während sie von der majestätischen Berglandschaft, die sie umgibt, geprägt werden und sogar als Hebamme die Essenz des Lebens aus erster Hand erfahren. D’Muata stellt die Zeugung, die Geburt, das Nähren des Lebens und die Mutterschaft in den Mittelpunkt, ohne die Frauen auf diesen Aspekt zu reduzieren. Themen wie weibliche Sexualität, das Stigma der Menstruation, der Verlust eines Kindes, Gewalt gegen Frauen und sogar Femizid werden ebenfalls erforscht – und auch personifiziert, wie in den dunklen alten alpinen Folklorefiguren, die im Track Langtuttin & Stampa beschrieben werden.

Perchta, die ihren Namen von einer angeblichen heidnischen Göttin ableitet, die ältere Gelehrte als in den oberdeutschen und österreichischen Alpenregionen verehrt zu rekonstruieren versuchten, wurden 2017 in Tirol, Österreich, mit dem Ziel gegründet, regionale Traditionen zu erhalten und zu verjüngen.

Drei Jahre später veröffentlichten Perchta ihr Debütalbum Ufång (2020), das den Ruf der Band als höchst individualistischer und einzigartiger Act begründete. Die Texte des gesamten Albums sind in der Tiroler Mundart intoniert. Die Worte werden von einem Sturm aus Tremolo-Gitarren und rituellem Folk umhüllt, über dem ein extremer Gesang liegt, der in die Knochen geht.

Als Perchta nach der weltweiten Pause wieder auf Tournee gingen, machten sie auch durch ihre herausragenden Live-Auftritte auf sich aufmerksam, was den Zusammenhalt innerhalb der Band stärkte. Nun kehren die schwarze Hexe der Tiroler Berge und ihr Rudel mit einem magischen neuen Album zurück, das Perchta auch auf die Bühne bringen werden!

Live

23 MAR 2024 Wien (AT) The Fall Festival

31 MAR 2024 München (DE) DEMM

5-6 APR 2024 Lichtenfels (DE) Ragnarök Festival

27 APR 2024 Berlin (DE) Walpurgisnacht Festival

17-18 MAY 2024 Zürich (DE) Eros At Arms Festival

01 JUN 2024 Burg Piberstein (AT) Teifljågd Open Air

02 AUG 2024 Münster (DE) Zappenduster

6-7 SEP 2024 Balver Höhle (DE) Prophecy Fest

28 SEP 2024 Heidelberg (DE) 20 Years NEM

29 NOV 2024 Salzburg (AT) Dome of Rock

30 NOV 2024 Innsbruck (AT) Pmk Aftertour Show

Perchta Besetzung:

Frau Percht – Harsh & Clean Vocals, Teufelsgeige, Percussions

Walscher Fabio D’Amore – Bass, Keys & Programmierung

Loda Chris Knoll – elektrische & akustische Gitarren

Moosmandl Christian Höll – Hackbrett

Gsell Lukas Massinger – elektrische & akustische Gitarren

Håscht Simon Schnückel – Schlagzeug

Gastmusiker

Morean (Alkaloid, Ex-Dark Fortress) – Gesang bei ‚D’Muata‘

Dr. Ranklstein (ARG!) – Schlagzeug bei Wehenkanon

Theresa Wopfner – Tenor-Hackbrett & Zither

Claudia Ciresa, Katja Reisenbauer, Felix, Maria, Laurenz & Darius – Chor

Perchta online:

www.facebook.com/perchta.band

www.instagram.com/perchta.band