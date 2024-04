Crohm: veröffentlichen das offizielle Video zu „Make Your Bed And Lie In It“ vom kommenden Album „King Of Nothing“

Die Heavy-Metal-Band aus dem Aostatal, Crohm, hat ein neues offizielles Video zum Song Make Your Bed And Lie In It veröffentlicht, das vom kommenden Album King Of Nothing stammt, das am 3. Mai erscheint.

Etwas mehr als zwei Minuten genügen Crohm, um die überzeugenden Zutaten ihres Sounds zu demonstrieren: solide und unterhaltsame Riffs, melodische, aber niemals anmaßende Refrains und eine verrückte Lust, mit voller Geschwindigkeit zu spielen!

King Of Nothing knüpft idealerweise an die bisherigen Arbeiten der Band an. Tatsächlich dringt es in die Gebiete der Seele vor und berührt ihre verborgensten Winkel, manchmal mit einer sehr intimen Geschichte, manchmal mit einer eher kollektiven Erzählung der menschlichen Seele. Eine dunkle Reise durch das „Böse des Lebens“ des Menschen und die Widersprüche der Gesellschaft, gemildert von Momenten vermeintlicher Freude und dem Wunsch, die Hoffnung nicht aufzugeben. Was den Musikstil betrifft, durchquert das Album viele Gebiete, von Heavy Metal bis Thrash, berührt Progressive, manchmal auch einem Augenzwinkern an Hard Rock und löst so eine Neuordnung der Karten aus, die Crohms Musik eigenartig macht, transversal zu definierten Genres und betont jedes Mal das Gefühl für die Geschichte der Seele mit einer angemessenen Atmosphäre. Wie bei ihrem Vorgängerwerk Failure In The System aus dem Jahr 2020 erfolgte die Aufnahme und Bearbeitung von King Of Nothing im Wesentlichen im „Live“-Modus, um den Gesamtklang real und warm zu halten und ihn vielleicht einem präziseren vorzuziehen, manchmal aber auch kalte oder künstliche Lösungen.

