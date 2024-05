Freedom Call: veröfffentlichen neue Single und Video

Die deutschen Happy Metal Pioniere von Freedom Call haben eine weitere neue Single und das dazugehörige Video zu dem Song Supernova veröffentlicht. Dieser Titel ist auch auf dem kommenden Studioalbum Silver Romance enthalten.

Der Song ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://orcd.co/freedomcall_supernova

Silver Romance erscheint am Freitag über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, 2LP Gatefold Version, limitiertes Box Set, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://FreedomCall.lnk.to/SilverRomance

Freedom Call live 2024:

09.05. München – Backstage *

10.05. Memmingen – Kaminwerk *

11.05. Stuttgart – Im Wizemann *

16.05. Nürnberg – Hirsch *

17.05. Wacken – LGH *

18.05. Siegburg – Kubana *

23.05. Aschaffenburg – Colos-Saal *

24.05. Leipzig Hellraiser *

25.05. Karlsruhe – Substage *

30.05. Augsburg – Spectrum *

31.05. Duisburg – Rage Against Racism

01.06. Burglengenfeld – VAZ *

31.08. Wennedach – Rock am Glois

06.09. CH-Pratteln – Z7 #

07.09. Bruggen – Bongert Open Air

08.09. DE-Hamburg – Logo

21.09. Dotternhausen – Upper Saw Festival

04.12. AT-Graz – Explosiv +

28.12. DE-Geiselwind – Power Of The Dragonflame Festival

* Special Guest: Night Laser

# Special Guest: Axxis

+ Special Guest: Dragony

http://freedom-call.net/

www.facebook.com/FreedomCallOfficial/