Verlosung: vier Kombi-Tickets inkl. Camping für das Wolfweez Open Air am 07.07. und 08.07.2023 in Irslingen

Anlässlich unserer Partnerschaft verlosen wir gemeinsam mit der Musikinitiative Irslingen 2019 e.V. (Veranstalters des Wolfweez Open Air) vier Kombi-Tickets inkl. Camping für die 2023-er Auflage des Festivals.

Das Line-Up steht und die Veranstalter sind heiß. Am 07.07. und 08.07.2023 wird das Wolfweez Open Air in Irslingen stattfinden und abermals warten großartige Bands auf eine Heerschar von Metalheads. Bands wie Mystic Prophecy, Warkings, Freedom Call, Xandria, Fateful Finality, Stormwitch, Avralize, Sirius Curse, FearPark und Madhouze garantieren zwei großartige Festivaltage in einzigartiger Atmosphäre. HIER! geht es zum Time For Metal Festival Guide Eintrag.

Irslingen ist ein kleines, idyllisches Dorf (bei Rottweil) und liegt grob beschrieben zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Einmal im Jahr steigt dort, organisiert von der Musikinitiative Irslingen e.V., das Wolfweez Open-Air-Festival. Zwei Tage Open Air mitten im Wald! Kommt vorbei und feiert zwei Tage Festival mit großen Bands, in einer schönen ländlichen Atmosphäre. Genieße die Waldluft gepaart mit dem Duft von frisch gegrillten Speisen. Ein Festival ohne Stress und ohne weite Wege! Der Campingplatz befindet sich nur wenige Meter neben dem Festivalgelände – ohne Betonbauten, Natur pur – und dies ohne große Menschenmassen, da das Festival auf 2000 Besucher begrenzt ist.

Weitere Infos unter: www.wolfweez-openair.de

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 11.06.2023!

Time For Metal und Musikinitiative Irslingen 2019 e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 11th of June 2023 12:00:00 AM