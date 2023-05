Rock Im Park: etwa 60.000 Musikbegeisterte werden am ersten Juniwochenende nach Nürnberg pilgern

Obwohl der Vorverkauf für das diesjährige Rock Im Park Festival knapp drei Monate später als üblich gestartet ist, entspricht der diesjährige Vorverkauf dem Schnitt der letzten 15 Jahre. Zu der positiven Entwicklung der Ticketverkäufe trug auch das seit der Pandemie geänderte Kaufverhalten der Festivalbesucher*innen bei. Wurden in der Vergangenheit die Tickets viele Monate im Voraus gekauft, so zeigt sich, dass ein Großteil der Besucher*innen Tickets deutlich kurzfristiger erwirbt.

In einigen Kategorien sind die Tickets ausverkauft oder werden knapp. Für das Backstage Camping und Seaside Backstage Camping sowie das Caravan Camping sind die Kontingente restlos erschöpft. Für das Green Camping gibt es nur noch wenige Resttickets und auch das VIP Upgrade ist nahezu ausverkauft. Weekend Festival Tickets (General Camping) sowie Tagestickets sind noch erhältlich. Das Besondere an dem Programm der Zwillingsfestivals war und ist seit jeher die große Zahl von internationalen Mega-Acts und hochkarätigen Bands und Künstler*innen. Das diesjährige Programm ist vermutlich eines der exklusivsten in der Geschichte von Rock Im Park. Gleich eine ganze Riege an Acts spielen die einzigen exklusiven Europa- oder Deutschland Shows bei Rock Im Park und Rock Am Ring.

Darunter sind beispielsweise die Foo Fighters, Kings of Leon, Die Toten Hosen und Bring Me The Horizon, deren einzige Festivalauftritte im Park und am Ring stattfinden. Auch bei NOFX und Sum 41 wird es aller Wahrscheinlichkeit nach die letzte Gelegenheit sein, die Bands noch einmal live auf einem Festival zu erleben, da die beiden Bands ihre Auflösungen angekündigt haben. Bei der Zusammenstellung des Programms werden natürlich die Besucher*innenwünsche berücksichtigt, die jährlich in großangelegten Besucherumfragen erhoben werden. Dabei ist das Booking in erster Linie von der Verfügbarkeit der Künstler*innen abhängig. Sind keine Auftritte für das Jahr vorgesehen oder haben Mitglieder*innen der Bands private oder gesundheitliche Belange, die einem Auftritt am ersten Juniwochenende entgegenstehen, ist der Veranstalter machtlos. Zudem füllen viele große internationale Künstler*innen selbst Stadien und spielen nicht regelmäßig zusätzlich auf Festivals.

Wie alle Veranstalter*innen haben auch die Veranstalter von Rock Im Park (ARGO Konzerte) und Rock Am Ring (DreamHaus) mit massiven Preissteigerungen zu kämpfen. Rock Im Park ist eine extrem logistik- und personalintensive Großveranstaltung. Unter anderem sind genau in diesen Bereichen die Preise gegenüber 2022 nochmals massiv gestiegen. Die Veranstalter tun ihr Möglichstes, die Kostenerhöhungen anderweitig aufzufangen und nicht auf die Besucher*innen umzulegen. Jedoch ist das bei Preissteigerungen bei einzelnen Kostensparten mit bis zu

50% gegenüber dem Vorjahr nur bedingt möglich. Im Schnitt kosten Einzeltickets für Konzerte der Headliner teils weit über 80 Euro. Bei Rock Im Park können mit dem Weekend Festival Ticket gleich 72 Künstler*innen – davon 75 Prozent internationale Acts – für den Preis von vier bis acht Konzerttickets live erlebt werden. Zudem beinhalten die Wochenendtickets bei Rock Im Park neben den Live-Konzerten auch Parken und Camping. In diesem Jahr ist auch die Nutzung der sanitären Anlagen im Ticket sowie beim Green Camping die Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmitteln inkludiert.

All diese Leistungen, die durch den Veranstalter gestellt werden, verursachen ebenfalls immense Kosten, wie für die Miete der Flächen und Parkplätze, Stromversorgung, sanitäre Ausstattung, Umzäunung, etc. Wirft man einen Blick auf andere große Festivals im Ausland, kosten Festivaltickets für ein Wochenende hier um die 600 Dollar. Mit einem anfänglichen Ticketpreis von 268 und aktuell 298 Euro pro Weekend Festival, liegt Rock Im Park mit einem Line Up bestehend aus 75 Prozent international Künstler*innen

deutlich unter dem internationalen Durchschnitt.

Die Veranstalter setzen wirklich alles daran, den Festivalbesucher*innen auch weiterhin ein tolles Festivalwochenende mit einem gewohnt hochkarätigem LineUp zu fairen Preisen zu liefern. Die Vorbereitungen für Rock im Park 2023 laufen bereits auf Hochtouren und der Aufbau ist in vollem Gange. Alle Informationen rund um Rock Im Park (u.a. Anreise, Timetable, Geländeplan) finden sich in der Rock Im Park App und unter www.rock-im-park.com.

Vom 02.06 bis 04.06.2023 finden Rock Im Park und Rock Am Ring auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg und am Nürburgring statt.