Mezzrow – Summon Thy Demons

Summon Thy Demons ist das aktuelle Album der schwedischen Band Mezzrow, das am 21.04.2023 über das Label Fireflash Records veröffentlicht wurde. Das Album hat eine Gesamtspielzeit von fast 50 Minuten und präsentiert den klassischen Thrash Metal, der an die Werke vieler US-amerikanischer Bands erinnert. Mezzrow, bestehend aus Uffe Pettersson als Sänger, Conny Welén am Bass, Magnus Söderman und Ronnie Björnström an den Gitarren und Schlagzeuger Jon Skäre, haben mit Summon Thy Demons ihr erstes Album nach der Reunion veröffentlicht. Die Kapelle hatte sich in den späten Achtzigern in der Thrash-Metal-Szene einen Namen gemacht. Die Demotapes Frozen Soul und Cross Of Tormention werden noch heute von Szenekennern gefeiert.

Nach einer Pause sendeten Mezzrow im Jahr 2021 erste Lebenszeichen aus, als der Bassist Conny Welén und der Sänger Uffe Pettersson beschlossen, ein neues Kapitel mit dem skandinavischen Trash Bollwerk zu schreiben. Mit Summon Thy Demons knüpfen sie an ihre Vergangenheit an und zeigen, dass sie immer noch die Kraft und Energie besitzen, um die Fans des Genres zu begeistern. Die Kompositionen haben die Essenz des klassischen Thrash Metal einfangen, ohne gelangweilt alten Brei aufzuwärmen. Mit brachialen Gitarrenriffs, treibenden Drums und Uffe Petterssons kraftvollem Gesang liefern Mezzrow ein gelungenes Comeback ab. Stücke wie Summon Thy Demons oder Beneath The Sea Of Silence verbinden den klassischen Achtziger-Sound mit modernen Elementen. Songs wie Through The Eyes Of The Ancient Gods und Dark Spirit Rising zeigen den unerbittlichen Willen, die Aggressivität der Band in den Tracks einzubinden. Mezzrow agieren auf Summon Thy Demons bedacht und rühren kernige Refrains in den klassischen Thrash Metal. Zwar erfinden sie das berühmte Rad nicht neu, das Geschoss kann jedoch in der Anlage durchaus für Furore sorgen.

