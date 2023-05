Sculforge: veröffentlichen „Glorious“ Lyricvideo vom kommenden Album

Am 23. Juni erscheint mit Intergalactic Battle Tunes das Debütalbum der deutschen High Speed Power Metaller von Sculforge. Um die Vorfreude in intergalaktische Höhen zu treiben, gibt‘s ab sofort mit Glorious die erste Kostprobe des knapp 70(!) minütigen Albums ein Lyricvideo auf dem MDD YouTube-Kanal! Wem die ersten Ankündigungen entgangen sind, dem sei gesagt, dass es sich um ein Konzeptalbum handelt, welche eine epische Sci-Fi Story über 26 Kapitel erzählt. So befinden sich auf dem Longplayer nicht nur ausgewiesene Metal Hymnen zwischen Power und Thrash, sondern auch Hörspielartige Zwischensequenzen, welche das Konzept komplettieren. Freut euch auf ein frisches, virtuoses und abgefahrenes Meisterwerk!

Intergalactic Battle Tunes Tracklist:

1. Into The Never

2. Lost In The Warp

3. Forbidden Knowledge

4. For The Omnisavior

5. For Honor

6. Spacehull

7. Lost And Found

8. Dark Ruins

9. The Sovereign Protects

10. Secrets Unlocked

11. Slave To The Machine

12. The Extraction

13. Extermination

14. A New Hope

15. Castilla Stands

16. Glorious

17. Schwanengesang

18. The Escape

19. Epitaph

20. Kings Of The Battlefield

21. Reign Of Chaos

22. Follow Me

23. Into The Depths

24. Heart Of Darkness

25. The Sculforge Inn Incident

26. Sculforge Inn