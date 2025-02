Sculforge: veröffentlichen „Powerheart“ Video & Single vom kommenden Album

Am 20. März erscheint mit Cosmic Crusade Chronicles das neue Album der deutschen High-Speed-Power-Metaller von Sculforge. Mit Powerheart gibt‘s nun die erste finale Kostprobe des Longplayers als Single auf allen gängigen Download Plattformen und als Videoclip auf YouTube. Dabei steht der Song exemplarisch für das, was euch anno 2025 von Sculforge erwartet: Ein wahrer Cocktail aus Lichtgeschwindigkeit, schwindelerregenden Screams und wilden Gitarrensoli. Power Metal, der ordentlich in die thrashige Richtung ausschlägt wie eine Abissbirne, die in Flamen steht – all das, was die Fans an Sculforge lieben und noch mehr. Die komplette Tracklist des Albums, sowie die anstehenden Daten zur Record Release Tour findet ihr anbei!

Cosmic Crusade Chronicles Tracklist:

01. Great Day To Kill

02. Make Space Great Again

03. The Journey

04. Edge Of The Universe

05. We Are The Darkness

06. Dark Alliance

07. Powerheart

08. Conquer The Wild

09. Order Of The Soul

10. We Stand Together

11. Towers

The Cosmic Crusade Tour:

15.3. Wiesloch, RNP /Releaseshow

10.04. Weinheim / Cafe Central

11.04. Frankfurt / Elfer

12.04. Berlin / RESET

14.04. Kassel / Goldgrub

Links:

https://www.instagram.com/sculforge/

https://www.facebook.com/SculforgeOfficial