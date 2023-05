Sculforge: „Intergalactic Battle Tunes“ erscheint am 23.06.2023

Das Full Length Debüt der deutschen High Speed Power Metaller von Sculforge nimmt Anflug Richtung Milchstraße! Intergalactic Battle Tunes (…Stories From Behind The Dark Side Of The Moon To The Milky Way And Beyond) so der ausführliche Albumtitel, wird am 23. Juni in unsere Galaxie eintreten und auf der Erde erscheinen. Die epische Sci-Fi Story, die auf dem Album erzählt wird, füllt satte 26 Kapitel bei einer Spielzeit von knapp 70 Minuten! Gestaltet wurde es vom aus Minsk stammenden und in Krakow beheimateten Künstler Aleh Z. Freut euch auf ein spannendes Album mit ausgewiesenen Metal Hymnen zwischen Power, Melodic und Thrash! Mehr Infos und eine erste Kostprobe gibt‘s schon bald! Neben der CD im Jewelcase wird Intergalactic Battle Tunes auch als DigiPak im limitierten BoxSet erscheinen. Be prepared!