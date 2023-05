Chris Caffery: präsentiert neue Single und Video „May Day“

Chris Caffery präsentiert May Day, den ersten neuen Song des Savatage– und Trans-Siberian Orchestra-Gitarristen seit fünf Jahren.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Chris Caffery sagt über May Day: “Wir alle haben Zeiten in unserem Leben, in denen wir um Hilfe bitten müssen. Diese Hilfe kann von Freunden oder der Familie kommen. Vom Herrn oder von uns selbst.

Die Welt ist dunkler und böser geworden, je weiter wir in den Cyberspace und die Zukunft vordringen. Menschen und Dinge sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen. Bilder von dir selbst können sogar dazu führen, dass der Spiegel dich als einen Fremden zeigt. Manchmal hat man das Gefühl, einen Alptraum zu erleben, und der einzige Ort, an dem man sicher ist, sind die Träume. Ein Rollentausch zwischen dem Leben im Traum und dem Einschlafen in die Albträume.

Dunkle und böse Gestalten können in dein Leben treten. Gestalten, die man nicht hat kommen sehen. Es können Dämonen in Freunden, Fremden oder sogar in dir selbst sein.

Es ist an der Zeit, die Dämonen auszutreiben und nach der Kraft im Inneren zu greifen. Der einzig wahre Weg nach vorne ist, sich endgültig zu verabschieden. Nicht von dir selbst oder deinen Freunden, sondern von dem Bösen in uns allen.

Die Dunkelheit zu ignorieren und vom Licht gerettet zu werden, ist die wahre Bedeutung und Botschaft meines Maifeiertags… ein Hilferuf an mich selbst… denn am Ende kann nur ich selbst bestimmen, ob ich den Traum oder den Albtraum leben werde! Frieden!“

Line-Up:

Chris Caffery – All guitars and vocals

Brian Tichy – Drums

Sean McNabb – Bass

Produced, engineered and mixed by Chris Caffery

Drums recorded by Brian Tichy Additional drum engineering Aldo Linoble

Bass recorded by Sean McNabb

Music and lyrics written by Chris Caffery

https://www.facebook.com/ChrisCafferyMusic