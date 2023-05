Gamma Ray – Blast From The Past (Remastered Edition)

Vor 34 Jahren trat Kai Hansen mit Gamma Ray aus dem Helloween-Schatten und konnte seitdem mit seiner neuen Formation diverse Erfolge feiern. Gamma Rays Album Blast From The Past wurde ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht und wurde schnell mit dem Material aus den ersten zehn Jahren der Bandgeschichte zu einem Fanfavoriten in der Speed ​​Metal- und Power Metal-Community. Es war jedoch genauso schnell ausverkauft, sodass viele Fans kein Exemplar mehr in die Hände bekommen konnten. Jetzt, im Jahr 2023, wird das Werk als Remastered Edition neu aufgelegt und ist erstmals überhaupt auch seit dem 21.04.2023 auf Vinyl erhältlich.

Blast From The Past enthält die legendäre Gesangs- und Gitarrenarbeit von Kai Hansen. Mit dabei natürlich seine treuen Freunde und Kollegen Henjo Richter an der zweiten Gitarre, der zudem in die Tasten haut, am Bass Dirk Schlächter sowie Schlagzeuger Daniel Zimmermann. Das Album ist eine Zusammenstellung einiger der besten Tracks der Band aus ihren Anfangsjahren, darunter die Hits aus ihren ersten vier Studioalben. Die remasterte Ausgabe wurde aktualisiert, um einen ausgefeilteren und raffinierteren Sound zu bieten, während die rohe Energie und Kraft, für die Gamma Ray bekannt ist, erhalten bleiben.

Blast From The Past (Remastered Edition) wurde von EarMusic veröffentlicht, einem Label, das auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit einigen der größten Namen in Rock und Metal zurückblicken kann. Mit einer Laufzeit von ungefähr 121 Minuten ist Blast From The Past ein umfassender Blick auf die frühen Jahre der deutschen Heavy Metal Truppe und zeigt die einzigartige Mischung aus Geschwindigkeit, Kraft und Melodien. Mittendrin die Ikone Kai Hansen, der von seinen Fans nach vier Jahrzehnten immer noch auf Händen getragen wird. Wer damals schon zu spät war, sollte diese Gelegenheit nicht noch mal verpassen, ein Stück Metal-Geschichte zu besitzen. Mit der neuen, remasterten Ausgabe klingen die Werke bombastisch und zaubern einem ein feines Lächeln auf die Lippen, die Hinzufügung des Vinyl-Formats verleiht der Veröffentlichung eine neue Ebene der Sammelbarkeit. Egal, ob du ein langjähriger Fan oder ein Neuling in der Welt von Gamma Ray bist, Blast From The Past ist ein Muss für jede Metal-Sammlung.

